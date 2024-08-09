Удар по аеродрому "Липецьк": з'явилися супутникові знімки наслідків

В ніч на 9 серпня Україна завдала потужного удару по російському військовому аеродрому "Липецьк-2". У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми" .

На землі також видні дві вирви, що може бути наслідком влучання ракет або безпілотників, які українські війська використали для завдання ударів.

Згідно зі супутниковими знімками Planet Labs, низка приміщень аеродрому, які могли використовуватися як склади - повністю зруйновані, а на території, ймовірно, тривала масштабна пожежа.

Удар по аеродрому "Липецьк"

Нагадаємо, в ніч на 9 серпня Служба безпеки України у співпраці зі Збройними силами України та Силами спеціальних операцій завдали потужного удару по російському військовому аеродрому "Липецьк-2".

За даними джерел, на аеродромі перебувало кілька десятків винищувачів, вертольоти та склади з понад 700 керованими авіабомбами.

Атака українських дронів спричинила потужний вибух, який викликав ланцюгову детонацію і масштабну пожежу на значній частині аеродрому. Місцева влада підтвердила факт детонації та оголосила евакуацію мешканців прилеглих населених пунктів.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, внаслідок атаки на російський аеродром були уражені склади з КАБами та кілька інших важливих об’єктів у районі летовища. На місці удару виникла сильна пожежа, було зафіксовано кілька джерел загоряння та багаторазову детонацію.

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