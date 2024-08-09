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Удар по аэродрому "Липецк": появились спутниковые снимки последствий

Липецка область, Россия, Пятница 09 августа 2024 20:10
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Удар по аэродрому "Липецк": появились спутниковые снимки последствий Фото: аэродром "Липецк-2" (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 9 августа Украина нанесла мощный удар по российскому военному аэродрому "Липецк-2". В сети появились спутниковые снимки последствий атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы".

Согласно спутниковым снимкам Planet Labs, ряд помещений аэродрома, которые могли использоваться в качестве складов - полностью разрушены, а на территории, вероятно, продолжался масштабный пожар.

Удар по аэродрому &quot;Липецк&quot;: появились спутниковые снимки последствий

На земле также видны две воронки, что может быть следствием попадания ракет или беспилотников, которые использовали украинские войска для нанесения ударов.

Удар по аэродрому &quot;Липецк&quot;: появились спутниковые снимки последствийУдар по аэродрому &quot;Липецк&quot;: появились спутниковые снимки последствий

Удар по аэродрому "Липецк"

Напомним, в ночь на 9 августа Служба безопасности Украины в сотрудничестве с Вооруженными силами Украины и Силами специальных операций нанесли мощный удар по российскому военному аэродрому "Липецк-2".

По данным источников, на аэродроме находились несколько десятков истребителей, вертолеты и склады с более чем 700 управляемыми авиабомбами.

Атака украинских дронов вызвала мощный взрыв, вызвавший цепную детонацию и масштабный пожар на значительной части аэродрома. Местные власти подтвердили факт детонации и объявили эвакуацию жителей близлежащих населенных пунктов.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, в результате атаки на российский аэродром были поражены склады с КАБами и несколько других важных объектов в районе аэродрома. На месте удара возник сильный пожар, были зафиксированы несколько источников возгорания и многократная детонация.

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