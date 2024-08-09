Удар по аэродрому "Липецк": появились спутниковые снимки последствий

В ночь на 9 августа Украина нанесла мощный удар по российскому военному аэродрому "Липецк-2". В сети появились спутниковые снимки последствий атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы" .

На земле также видны две воронки, что может быть следствием попадания ракет или беспилотников, которые использовали украинские войска для нанесения ударов.

Согласно спутниковым снимкам Planet Labs, ряд помещений аэродрома, которые могли использоваться в качестве складов - полностью разрушены, а на территории, вероятно, продолжался масштабный пожар.

Удар по аэродрому "Липецк"

Напомним, в ночь на 9 августа Служба безопасности Украины в сотрудничестве с Вооруженными силами Украины и Силами специальных операций нанесли мощный удар по российскому военному аэродрому "Липецк-2".

По данным источников, на аэродроме находились несколько десятков истребителей, вертолеты и склады с более чем 700 управляемыми авиабомбами.

Атака украинских дронов вызвала мощный взрыв, вызвавший цепную детонацию и масштабный пожар на значительной части аэродрома. Местные власти подтвердили факт детонации и объявили эвакуацию жителей близлежащих населенных пунктов.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, в результате атаки на российский аэродром были поражены склады с КАБами и несколько других важных объектов в районе аэродрома. На месте удара возник сильный пожар, были зафиксированы несколько источников возгорания и многократная детонация.

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