Удар по аэродрому "Липецк": появились спутниковые снимки последствий
В ночь на 9 августа Украина нанесла мощный удар по российскому военному аэродрому "Липецк-2". В сети появились спутниковые снимки последствий атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы".
Согласно спутниковым снимкам Planet Labs, ряд помещений аэродрома, которые могли использоваться в качестве складов - полностью разрушены, а на территории, вероятно, продолжался масштабный пожар.
На земле также видны две воронки, что может быть следствием попадания ракет или беспилотников, которые использовали украинские войска для нанесения ударов.
Удар по аэродрому "Липецк"
Напомним, в ночь на 9 августа Служба безопасности Украины в сотрудничестве с Вооруженными силами Украины и Силами специальных операций нанесли мощный удар по российскому военному аэродрому "Липецк-2".
По данным источников, на аэродроме находились несколько десятков истребителей, вертолеты и склады с более чем 700 управляемыми авиабомбами.
Атака украинских дронов вызвала мощный взрыв, вызвавший цепную детонацию и масштабный пожар на значительной части аэродрома. Местные власти подтвердили факт детонации и объявили эвакуацию жителей близлежащих населенных пунктов.
Как сообщили в Генштабе ВСУ, в результате атаки на российский аэродром были поражены склады с КАБами и несколько других важных объектов в районе аэродрома. На месте удара возник сильный пожар, были зафиксированы несколько источников возгорания и многократная детонация.
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