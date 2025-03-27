Удар по аеродрому "Енгельс". Росія втратила 96 крилатих ракет

"За уточненою інформацією, у результаті удару Сил оборони України по аеродрому повітряно-космічних сил ЗС РФ "Енгельс-2" 20 березня 2025 року ворог втратив 96 крилатих ракет повітряного базування. Зокрема, і внаслідок вторинної детонації", - йдеться у повідомленні.

Як уточнює Генштаб, вказана кількість ракет була розрахована для завдання трьох ракетних ударів протягом березня-квітня цього року.

Також удари по місцях зберігання авіаційного пального РФ привели до знищення значних його запасів, що негативно впливає на можливість ворога забезпечувати бойові дії.