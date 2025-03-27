Удар по аеродрому "Енгельс". Росія втратила 96 крилатих ракет

Внаслідок удару Сил оборони України по аеродрому "Енгельс" було знищено 96 російських ракет. Атака відбулася в ніч на 20 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
"За уточненою інформацією, у результаті удару Сил оборони України по аеродрому повітряно-космічних сил ЗС РФ "Енгельс-2" 20 березня 2025 року ворог втратив 96 крилатих ракет повітряного базування. Зокрема, і внаслідок вторинної детонації", - йдеться у повідомленні.
Як уточнює Генштаб, вказана кількість ракет була розрахована для завдання трьох ракетних ударів протягом березня-квітня цього року.
Також удари по місцях зберігання авіаційного пального РФ привели до знищення значних його запасів, що негативно впливає на можливість ворога забезпечувати бойові дії.
Нагадаємо, в ніч на 20 березня у районі російського аеродрому "Енгельс" у Саратовській області пролунали вибухи, там виникла сильна пожежа. Росіяни поскаржилися на атаку.
У мережі заявили, що був атакований склад зі зброєю, у районі були звуки детонації.
Керівник ЦПД Андрій Коваленко повідомив, що після атаки на "Енгельс" росіяни втратили ракети, зокрема крилаті ракети класу "повітря - земля" Х-101.
Джерела РБК-Україна повідомили, що атака на російський аеродром була операцією СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ. Генеральний штаб підтвердив це.
У мережі припускали, що нібито Україна завдала удару по "Енгельсу" вітчизняною ракетою "Довгий Нептун". Але авіаційний експерт у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна висловив думку, що це перебільшення.
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