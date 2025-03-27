Удар по аеродрому "Енгельс". Росія втратила 96 крилатих ракет
Внаслідок удару Сил оборони України по аеродрому "Енгельс" було знищено 96 російських ракет. Атака відбулася в ніч на 20 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
"За уточненою інформацією, у результаті удару Сил оборони України по аеродрому повітряно-космічних сил ЗС РФ "Енгельс-2" 20 березня 2025 року ворог втратив 96 крилатих ракет повітряного базування. Зокрема, і внаслідок вторинної детонації", - йдеться у повідомленні.
Як уточнює Генштаб, вказана кількість ракет була розрахована для завдання трьох ракетних ударів протягом березня-квітня цього року.
Також удари по місцях зберігання авіаційного пального РФ привели до знищення значних його запасів, що негативно впливає на можливість ворога забезпечувати бойові дії.
Удар по аеродрому "Енгельс"
Нагадаємо, в ніч на 20 березня у районі російського аеродрому "Енгельс" у Саратовській області пролунали вибухи, там виникла сильна пожежа. Росіяни поскаржилися на атаку.
У мережі заявили, що був атакований склад зі зброєю, у районі були звуки детонації.
Керівник ЦПД Андрій Коваленко повідомив, що після атаки на "Енгельс" росіяни втратили ракети, зокрема крилаті ракети класу "повітря - земля" Х-101.
Джерела РБК-Україна повідомили, що атака на російський аеродром була операцією СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ. Генеральний штаб підтвердив це.
У мережі припускали, що нібито Україна завдала удару по "Енгельсу" вітчизняною ракетою "Довгий Нептун". Але авіаційний експерт у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна висловив думку, що це перебільшення.
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