Удар по аэродрому "Энгельс". Россия потеряла 96 крылатых ракет

Фото: Россия потеряла 96 крылатых ракет в результате удара по "Энгельсу" (Getty Images)

В результате удара Сил обороны Украины по аэродрому "Энгельс" было уничтожено 96 российских ракет. Атака состоялась в ночь на 20 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.