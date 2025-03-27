Удар по аэродрому "Энгельс". Россия потеряла 96 крылатых ракет
В результате удара Сил обороны Украины по аэродрому "Энгельс" было уничтожено 96 российских ракет. Атака состоялась в ночь на 20 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"По уточненной информации, в результате удара Сил обороны Украины по аэродрому воздушно-космических сил ВС РФ "Энгельс-2" 20 марта 2025 года враг потерял 96 крылатых ракет воздушного базирования. В частности, и в результате вторичной детонации", - говорится в сообщении.
Как уточняет Генштаб, указанное количество ракет было рассчитано для нанесения трех ракетных ударов в течение марта-апреля этого года.
Также удары по местам хранения авиационного топлива РФ привели к уничтожению значительных его запасов, что негативно влияет на возможность врага обеспечивать боевые действия.
Удар по аэродрому "Энгельс"
Напомним, в ночь на 20 марта в районе российского аэродрома "Энгельс" в Саратовской области прогремели взрывы, там возник сильный пожар. Россияне пожаловались на атаку.
В сети заявили, что был атакован склад с оружием, в районе были звуки детонации.
Руководитель ЦПД Андрей Коваленко сообщил, что после атаки на "Энгельс" россияне потеряли ракеты, в частности крылатые ракеты класса "воздух - земля" Х-101.
Источники РБК-Украина сообщили, что атака на российский аэродром была операцией СБУ и Сил специальных операций ВСУ. Генеральный штаб подтвердил это.
В сети предполагали, что якобы Украина нанесла удар по "Энгельсу" отечественной ракетой "Длинный Нептун". Но авиационный эксперт в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина высказал мнение, что это преувеличение.
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