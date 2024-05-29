Удар по 128-й бригаді. В Офісі генпрокурора розповіли, що відбувається зі справою

Що передувало

Нещодавно видання Главком повідомляло, що слідство досі не вручило жодної підозри особам, які можуть бути причетними до загибелі військовослужбовців 128 окремої гірсько-штурмової бригади у Запорізькій області. Справа нібито "розвалилась у суді" через нестачу доказів.

Зазначається, що про це виданню повідомили в Офісі генерального прокурора.

Що кажуть в Офісі генпрокурора

Як повідомили в Офісі генпрокурора, кримінальне провадження за фактом недбалого ставлення до військової служби за ч. 4 ст. 425 КК України розслідується слідчими ДБР за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону. На даний час триває комплекс слідчих дій, призначено судові експертизи.

Зазначається, що стосовно командира бригади був складений адміністративний протокол ч. 2 ст. 172-16 Кодексу про адміністративні правопорушення України щодо невчасного повідомлення про подію.

За наслідками розгляду протоколу суд закрив провадження в адміністративній справі у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

"Разом з тим, зазначена обставина жодним чином не впливає на стан розслідування кримінального провадження. Також це не звільняє особу від кримінальної відповідальності у разі встановлення та доведення її вини", - додали в Офісі генпрокурора.