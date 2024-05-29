Удар по 128-й бригаді. В Офісі генпрокурора розповіли, що відбувається зі справою

У мережі розповсюджується інформація про те, що кримінальна справа за інцидентом загибелі бійців 128-ї бригади ЗСУ під час нагородження в прифронтовому селі у Запорізькій області "розвалилася в суді". Однак вона не відповідає дійсності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора України.
Нещодавно видання Главком повідомляло, що слідство досі не вручило жодної підозри особам, які можуть бути причетними до загибелі військовослужбовців 128 окремої гірсько-штурмової бригади у Запорізькій області. Справа нібито "розвалилась у суді" через нестачу доказів.
Зазначається, що про це виданню повідомили в Офісі генерального прокурора.
Як повідомили в Офісі генпрокурора, кримінальне провадження за фактом недбалого ставлення до військової служби за ч. 4 ст. 425 КК України розслідується слідчими ДБР за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону. На даний час триває комплекс слідчих дій, призначено судові експертизи.
Зазначається, що стосовно командира бригади був складений адміністративний протокол ч. 2 ст. 172-16 Кодексу про адміністративні правопорушення України щодо невчасного повідомлення про подію.
За наслідками розгляду протоколу суд закрив провадження в адміністративній справі у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.
"Разом з тим, зазначена обставина жодним чином не впливає на стан розслідування кримінального провадження. Також це не звільняє особу від кримінальної відповідальності у разі встановлення та доведення її вини", - додали в Офісі генпрокурора.
Нагадаємо, 3 листопада 2023 року в прифронтовому селі в Запорізькій області російська ракета влучила по скупченню військових 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, яких зібрали для нагородження до Дня ракетних військ та артилерії. Трагедія забрала життя 19 бійців.
Детальніше про загибель бійців 128 бригади читайте у матеріалі РБК-Україна.
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