RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Удар по 128-й бригаде. В Офисе генпрокурора рассказали, что происходит с делом

Фото: шеврон 128-й бригады ВСУ (facebook.com/brigade128)
Автор: Татьяна Степанова

В сети распространяется информация о том, что уголовное дело по инциденту гибели бойцов 128 бригады ВСУ во время награждения в прифронтовом селе в Запорожской области "развалилось в суде". Однако она не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора Украины.

Что предшествовало

Недавно издание Главком сообщало, что следствие до сих пор не вручило подозрения лицам, которые могут быть причастны к гибели военнослужащих 128 отдельной горно-штурмовой бригады в Запорожской области. Дело якобы "развалилось в суде" из-за нехватки доказательств.

Отмечается, что об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Что говорят в Офисе генпрокурора

Как сообщили в Офисе генпрокурора, уголовное производство по факту небрежного отношения к военной службе по ч. 4 ст. 425 УК Украины расследуется следователями ДБР по процессуальному руководству Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона. В настоящее время продолжается комплекс следственных действий, назначены судебные экспертизы.

Отмечается, что в отношении командира бригады был составлен административный протокол ч. 2 ст. 172-16 Кодекса об административных правонарушениях Украины относительно несвоевременного уведомления о случившемся.

По результатам рассмотрения протокола суд закрыл производство по административному делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

"Вместе с тем указанное обстоятельство никоим образом не влияет на состояние расследования уголовного производства. Также это не освобождает лицо от уголовной ответственности в случае установления и доказывания его вины", - добавили в Офисе генпрокурора.

Удар по 128-й бригаде

Напомним, 3 ноября 2023 в прифронтовом селе в Запорожской области российская ракета попала по скоплению военных 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, которых собрали для награждения ко Дню ракетных войск и артиллерии. Трагедия забрала жизни 19 бойцов.

Подробнее о гибели бойцов 128 бригады читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВойна в УкраинеОфис Генпрокурора