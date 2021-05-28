Удалять ли зуб мудрости: вопросы стоматологам

Самые поздние зубы – это третьи моляры, или зубы мудрости. Они часто доставляют огромные проблемы еще на этапе прорезывания. Что делать с «восьмерками», можно ли сохранить зубы мудрости? На эти и другие вопросы отвечают консультанты стоматологии Healthy Dent.

Зубов у человека аж 32, но самыми проблемными считаются зубы мудрости. Мало того, что они появляются в 15–25 лет, так еще доставляют серьезные неприятности при прорезывании. Редким счастливчикам везет: третьи моляры режутся незаметно, растут правильно. У большинства людей прорезывание зубов мудрости связано с осложнениями. Есть версия, что фараон Тутанхамон умер в 18 лет из-за осложнений, вызванных прорезавшимися «восьмерками». Из-за возникающих сложностей удаление зуба мудрости проводится гораздо чаще по сравнению с другими зубами.

Почему зубы мудрости самые проблемные?

Третьи моляры для современного человека – пережиток прошлого: самые крупные жевательные зубы нужны были первобытным людям, чтобы справляться с жесткой сырой пищей. В наше время необходимость в данной четверке зубов отпала, это рудимент. Сегодня у каждого четвертого человека – неполная комплектация зубов: «восьмерки» не прорезываются совсем или не все.

Те, кому не настолько повезло, и зубы мудрости все-таки появляются, часто сталкиваются с серьезными проблемами. Дело в том, что последним крупным молярам часто не хватает места в зубном ряду, поэтому «восьмерки» давят на «соседей», нарушают положение других зубов и сами растут под наклоном или в сторону. Также часто диагностируется нефизиологическое развитие корней и коронки зубов мудрости. В таких случаях выход один – удалить зуб мудрости.

Когда однозначно нужно удалять «восьмерку»?

В Европе и США восьмые зубы удаляют сразу после прорезывания, в Украине подход не настолько радикальный. Удаление зуба мудрости проводится по показаниям:

предстоящее ортодонтическое лечение, например, перед установкой брекетов;

скученность зубного ряда;

ретенция – зуб прорезывается не полностью, часть коронки остается под десневым капюшоном, что часто приводит к перикорониту;

дистопия – неправильное положение зуба мудрости, наклон, рост в сторону;

пульпит или кариес зуба мудрости при аномальной форме корневых каналов;

постоянный болевой синдром.

В каких случаях моляр можно оставить?

Если зуб мудрости прорезался без осложнений, форма коронки и корней физиологическая, моляр расположен правильно, функционален и не поражен кариесом, его можно и не удалять. Крайние моляры оставляют, чтобы использовать при протезировании, например, в качестве опоры для мостовидных конструкций.

Удаление зуба мудрости: как это происходит в стоматологии?

Удаление зуба мудрости проводится поэтапно:

обезболивание: анестезия действует спустя 3–5 минут;

извлечение зуба: врач захватывает зуб щипцами и вытаскивает из лунки. При сложном удалении моляр сначала дробится и извлекается по частям;

обработка ранки: лунку заливают антисептиком, края десны при необходимости ушивают;

консультация: стоматолог рассказывает пациенту о дальнейших действиях, выписывает необходимые препараты.

Верхние и нижние зубы мудрости: что больнее удалять?

Верхние моляры не такие крупные, как на нижней челюсти, форма корней менее извилистая, поэтому удаление верхнего зуба мудрости, как правило, проходит быстрее, а благодаря анестезии пациент не испытывает боли.

Однако это не значит, что удаление нижнего зуба мудрости – это всегда сложный случай, все зависит от формы и состояния «восьмерки». В любом случае стоматолог сначала проводит обезболивание участка челюсти, на котором будет проводить манипуляции, и только после того, как анестезия подействует, приступает к экстракции. Поэтому неприятные ощущения также сводятся к минимуму.

Удалить зуб мудрости или оставить в покое – сможет ответить только врач после осмотра ротовой полости и изучения рентгеновского снимка челюсти. Поэтому, если есть сомнения, лучше сразу обратиться в стоматологию.