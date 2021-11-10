Удалось ли СНБО победить контрабанду. Мнение экс-руководителей Таможни

В СНБО оценивают эффект от санкций в 47 млрд гривен дополнительных поступлений в бюджет. В то же время в Таможенной службе отмечают, что по сравнению с аналогичным периодом 2020 года зафиксирован рост поступлений на 35% или же на 98,5 млрд гривен.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Перекрытие потоков. Смогла ли СНБО победить контрабанду в Украине".

"За 10 месяцев 2021 года таможенными органами перечислено в бюджет 382,5 млрд гривен, что на 22,6 млрд гривен превышает доведенные Министерством финансов индикативные показатели поступлений таможенных платежей в бюджет", - отметил заместитель главы Гостаможни Сергей Звягинцев

По его словам, такого результата удалось достичь прежде всего путем контроля за достоверностью декларирования ввозимых товаров и определением их таможенной стоимости.

В частности, всего за 10 месяцев года инспекторы таможни выявили около 20 тысяч нарушений на границе.

Вместе с тем экс-глава Гостаможни Анатолий Макаренко с определенным скепсисом оценивает такие "победные заявления" и обращает внимание на существенный рост импорта с начала года и разрыв между этим показателем и уровнем таможенных платежей.

"Если принять к сведению тот факт, что за 10 месяцев текущего года в сравнении с таким же периодом 2020-го облагаемый импорт вырос на 36%, а таможенные платежи на 32%, то я бы, мягко говоря, воздержался бы от восторженных реляций", - отметил Макаренко.

Он подчеркнул, что для определения эффекта от санкций необходимо сравнивать данные таможенной статистики с объемами внутреннего рынка наиболее привлекательных для контрабанды товаров: электроники, тканей, сантехники, пищевых продуктов, алкоголя и тому подобное.

Вместе с тем с ним частично соглашается и экс-заместитель председателя ГФС Ликарчук. Он подчеркнул, что все наиболее популярные методы "обмана таможенников" до сих пор работают.

"Это и занижение таможенной стоимости, и "пересорты"(расхождение заявленного товара и выявленного, - ред.) и "бусы" с товарами, которые едут вообще без уплаты налогов... Все это есть, ничего абсолютно не изменилось", - добавил он.