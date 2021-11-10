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Чи вдалося РНБО перемогти контрабанду. Думка екс-керівників Митниці

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Київ, Середа 10 листопада 2021 09:23
Чи вдалося РНБО перемогти контрабанду. Думка екс-керівників Митниці Фото: у Митниці оцінили ефективність санкцій РНБО (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Марія Кучерявець, Олег Черниш

В РНБО оцінюють ефект від санкцій у 47 млрд гривень додаткових надходжень до бюджету. Водночас у Митній службі зазначають, що в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року зафіксовано зростання надходжень на 35% або ж на 98,5 млрд гривень.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Перекриття потоків. Чи змогла РНБО перемогти контрабанду в Україні".

"За 10 місяців 2021 року митними органами перераховано до бюджету 382,5 млрд гривень, що на 22,6 млрд гривень перевищує доведені Міністерством фінансів індикативні показники надходжень митних платежів до бюджету", - зазначив заступник голови Держмитниці Сергій Звягінцев

За його словами, такого результату вдалося досягти насамперед шляхом контролю за достовірністю декларування ввезених товарів і визначенням їх митної вартості.

Зокрема, всього за 10 місяців року інспектори митниці виявили близько 20 тисяч порушень на кордоні.

Разом з тим екс-керівник Держмитниці Анатолій Макаренко з певним скепсисом оцінює такі "переможні заяви" та звертає увагу на істотне зростання імпорту з початку року і розрив між цим показником і рівнем митних платежів.

"Якщо взяти до відома той факт, що за 10 місяців поточного року в порівнянні з таким же періодом 2020-го оподатковуваний імпорт виріс на 36%, а митні платежі на 32%, то я б, делікатно кажучи, утримався б від позитивних реляцій", - зазначив Макаренко.

Він підкреслив, що для визначення ефекту від санкцій необхідно порівнювати дані митної статистики з обсягами внутрішнього ринку найбільш привабливих для контрабанди товарів: електроніки, тканин, сантехніки, харчових продуктів, алкоголю тощо.

Разом з тим, з ним частково погоджується і екс-заступник голови ДФС Лікарчук. Він підкреслив, що всі найбільш популярні методи "обману митників" досі працюють.

"Це і заниження митної вартості, і "пересорти" (розбіжність заявленого товару і виявленого, - ред.) і "буси" з товарами, які їдуть взагалі без сплати податків... Все це є, нічого абсолютно не змінилося", - додав він.

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