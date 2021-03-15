Удаленная работа посольств Украины: Кулеба назвал основные преимущества

"Новшества Указа президента о заграничных дипломатических учреждениях позволят нам оптимизировать управление и сделать посольства более мобильными, эффективными и экономными для налогоплательщиков", - отметил министр.

По словам министра, одним из ключевых нововведений является создание нового формата послов с резиденцией в Киеве.

"Теперь мы сможем создавать посольства Украины за границей с резиденцией в Киеве. То есть посольство физически находится в Украине и обеспечивает присутствие нашей страны в иностранной стране дистанционно. В эру тотального онлайна такое учреждение может выполнять практически все те же функции, что и физически находится в стране пребывания", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, такой формат дистанционного дипломатического присутствия успешно функционирует во многих зарубежных странах, в частности Европейского Союза, и сейчас Украина начинает воплощать этот передовой опыт как дополнение к традиционным форматам дипломатического присутствия.

Кроме того, министр рассказал о новом формате посольств Украины за рубежом "1+2" (посол и два дипломата), который намерено внедрить Министерство иностранных дел.

"Дипломатическая служба во многом подобная военной. Ее будущее - за компактными, мобильными подразделениями, которые способны быстро и эффективно выполнять поставленные задачи. Поэтому мы разработали новый формат. Посольства 1+2 станут именно такими компактными дипломатическими командами, в частности в странах и регионах, в которых Украина до сих пор не была представлена", - считает Кулеба.

Министр подчеркнул, что ставит всем руководителям иностранных дипломатических учреждений 5 приоритетных задач: укреплять безопасность Украины, увеличивать объемы торговли и инвестиций, помогать украинцам за рубежом, наращивать "мягкую силу" Украины за рубежом, расширять свободу путешествий для украинцев.

Министр добавил, что нововведения позволяют уже сегодня на практике расширять географию присутствия Украины в мире со значительной экономией денег налогоплательщиков. "Больше присутствия - больше возможностей для Украинского государства, украинского бизнеса и граждан", - резюмировал Кулеба.