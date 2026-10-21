UCSC MRKTNG AWARDS 2026: як долучитися до головної маркетинг-події для ТРЦ та ритейлу

UCSC MRKTNG AWARDS проводиться вдруге. Її концепція базується на європейській премії SOLAL AWARDS, а оцінювання кейсів відбувається за участю незалежного професійного журі. До його складу входять українські та європейські експерти у сферах маркетингу, ритейлу й девелопменту.

Чому варто відвідати церемонію

Захід об’єднає представників ТРЦ, девелоперських компаній, ритейлерів та інших компаній галузі.

Церемонія UCSC MRKTNG AWARDS 2026 - це також унікальна можливість для нетворкінгу з топменеджерами провідних девелоперських компаній, керівниками ТРЦ, представниками ритейлу та маркетингової спільноти.

Як зазначає голова Української Ради Торгових Центрів Максим Гаврюшин, UCSC MRKTNG AWARDS – це можливість побачити, як змінюється маркетинг торгових центрів в Україні, які рішення обирають команди та яких результатів їм вдається досягати.

"Для нас важливо створювати простір для професійного оцінювання кейсів, обміну досвідом і знайомства з практиками колег. Сподіваємося, що цьогорічна церемонія стане ще однією нагодою для фахівців ринку обговорити результати своєї роботи та нові підходи до маркетингу ТРЦ", - додав він.

Як будуть обирати переможця

Цього року на премію подали 38 кейсів від найкращих ТРЦ з усієї України. Премія покликана відзначити проєкти, що демонструють ефективні підходи до роботи з аудиторією та розвитку торгових центрів.

Кожен кейс оцінюють окремо за п’ятьма критеріями: цілі, реалізація, інноваційність, результати та бюджет. При цьому визначальними є не масштаб торговельного центру чи розмір витрат на кампанію, а якість ідеї, її втілення та досягнуті результати. Такий підхід дає змогу оцінювати проєкти за спільними критеріями незалежно від ресурсів, які мали команди.

Де купити квитки на UCSC MRKTNG AWARDS 2026

Продаж квитків на церемонію триває. Вартість участі становить:

5 000 грн – для членів УРТЦ

– для членів УРТЦ 10 000 грн – для інших гравців ринку.

UCSC MRKTNG AWARDS 2026 відбудеться 12 листопада в Києві, місце проведення, з міркувань безпеки, буде повідомлено пізніше. Локація передбачає можливість безпечно продовжувати захід під час повітряної тривоги.

Придбати квитки та ознайомитися з деталями премії можна на офіційному сайті.