UCSC MRKTNG AWARDS 2026: як долучитися до головної маркетинг-події для ТРЦ та ритейлу

У Києві 12 листопада відбудеться UCSC MRKTNG AWARDS 2026 – церемонія нагородження професійної премії Української Ради Торгових Центрів, яка відзначає найкращі маркетингові кейси українських ТРЦ. Продаж квитків вже відкрито!
Що відомо про подію та де купити квитки, розповідає РБК-Україна з посиланням на прес-реліз.
UCSC MRKTNG AWARDS проводиться вдруге. Її концепція базується на європейській премії SOLAL AWARDS, а оцінювання кейсів відбувається за участю незалежного професійного журі. До його складу входять українські та європейські експерти у сферах маркетингу, ритейлу й девелопменту.
Захід об’єднає представників ТРЦ, девелоперських компаній, ритейлерів та інших компаній галузі.
Церемонія UCSC MRKTNG AWARDS 2026 - це також унікальна можливість для нетворкінгу з топменеджерами провідних девелоперських компаній, керівниками ТРЦ, представниками ритейлу та маркетингової спільноти.
Як зазначає голова Української Ради Торгових Центрів Максим Гаврюшин, UCSC MRKTNG AWARDS – це можливість побачити, як змінюється маркетинг торгових центрів в Україні, які рішення обирають команди та яких результатів їм вдається досягати.
"Для нас важливо створювати простір для професійного оцінювання кейсів, обміну досвідом і знайомства з практиками колег. Сподіваємося, що цьогорічна церемонія стане ще однією нагодою для фахівців ринку обговорити результати своєї роботи та нові підходи до маркетингу ТРЦ", - додав він.
Цього року на премію подали 38 кейсів від найкращих ТРЦ з усієї України. Премія покликана відзначити проєкти, що демонструють ефективні підходи до роботи з аудиторією та розвитку торгових центрів.
Кожен кейс оцінюють окремо за п’ятьма критеріями: цілі, реалізація, інноваційність, результати та бюджет. При цьому визначальними є не масштаб торговельного центру чи розмір витрат на кампанію, а якість ідеї, її втілення та досягнуті результати. Такий підхід дає змогу оцінювати проєкти за спільними критеріями незалежно від ресурсів, які мали команди.
Продаж квитків на церемонію триває. Вартість участі становить:
UCSC MRKTNG AWARDS 2026 відбудеться 12 листопада в Києві, місце проведення, з міркувань безпеки, буде повідомлено пізніше. Локація передбачає можливість безпечно продовжувати захід під час повітряної тривоги.
Придбати квитки та ознайомитися з деталями премії можна на офіційному сайті.