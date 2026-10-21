UCSC MRKTNG AWARDS 2026: как присоединиться к главному маркетинг-событию для ТРЦ и ритейлу

В Киеве 12 ноября состоится UCSC MRKTNG AWARDS 2026 – церемония награждения профессиональной премии Украинского Совета Торговых Центров, которая отмечает лучшие маркетинговые кейсы украинских ТРЦ. Продажа билетов уже открыта!
Что известно о событии и где купить билеты, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.
UCSC MRKTNG AWARDS производится во второй раз. Ее концепция базируется на европейской премии SOLAL AWARDS , а оценка кейсов происходит с участием независимого профессионального жюри. В его состав входят украинские и европейские эксперты в сфере маркетинга, ритейла и девелопмента.
Мероприятие объединит представителей ТРЦ, девелоперских компаний, ритейлеров и других компаний отрасли.
Церемония UCSC MRKTNG AWARDS 2026 – это также уникальная возможность для нетворкинга с топ-менеджерами ведущих девелоперских компаний, руководителями ТРЦ, представителями ритейла и маркетингового сообщества.
Как отмечает глава Украинского Совета Торговых Центров Максим Гаврюшин, UCSC MRKTNG AWARDS – это возможность увидеть, как меняется маркетинг торговых центров в Украине, какие решения выбирают команды и каких результатов им удается достигать.
"Для нас важно создавать пространство для профессиональной оценки кейсов, обмена опытом и знакомства с практиками коллег. Надеемся, что нынешняя церемония станет еще одной возможностью для специалистов рынка обсудить результаты своей работы и новые подходы к маркетингу ТРЦ", - добавил он.
В этом году на премию подали 38 кейсов от лучших ТРЦ со всей Украины. Премия призвана отметить проекты, демонстрирующие эффективные подходы к работе с аудиторией и развитию торговых центров.
Каждый кейс оценивается отдельно по пяти критериям: цели, реализация, инновационность, результаты и бюджет. При этом определяющим является не масштаб торгового центра или размер расходов на кампанию, а качество идеи, ее воплощение и достигнутые результаты. Такой подход позволяет оценивать проекты по общим критериям независимо от ресурсов, которые имели команды.
Продажа билетов на церемонию продолжается. Стоимость участия составляет:
UCSC MRKTNG AWARDS 2026 состоится 12 ноября в Киеве , место проведения, по соображениям безопасности, будет сообщено позже. Локация предполагает возможность безопасно продолжать мероприятие во время воздушной тревоги.
Приобрести билеты и ознакомиться с деталями премии можно на официальном сайте .