Учредители Всеукраинского аграрного совета выразили недоверие ее руководителям

Партнеры юридической фирмы "ОМП" Николай Орлов и Кирилл Левтеров, которые были среди основателей Всеукраинского аграрного совета (ВАР), публично выразили недоверие руководителям совета, в частности Андрею Дикуну и Михаилу Соколову, призвав разобраться с делами организации на общем собрании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, со слов участников учредителей, Всеукраинский аграрный совет создавался в 2014 году для защиты интересов малых и мелких фермеров, но в 2018 году ситуация кардинально изменилась.

"Мы вынуждены прибегать к такой публичности, чтобы пригласить к диалогу руководство ВАР. Мы писали письма, пытались связаться по телефону, приглашали на встречу. Но все наши приглашения остались без ответа”, - объясняют свои действия партнеры "ОМП".

Как сообщили учредители ВАР, совет начал отходить от своих базовых пунктов и фактически начал действовать против фермеров.

"Контрпродуктивная деятельность Дикаря и Соколова вызвала потерю аграриями спецрежима НДС, а постоянные информационные войны с бывшим Министерством аграрной политики привели к блокированию Министерством дотаций фермерам в размере 1 млрд грн. Методы руководства ВАР (блокирование автомагистралей) является категорически неприемлемым с точки зрения безопасности участников акций и формируют негативный образ агрария в украинском обществе.Такие меры нивелируют важность реальных протестных акций и еще и дарят для российских СМИ картинку разрухи в Украине", - отметил Орлов.

Также, по мнению учредителей ВАР, участие совета в судебном процессе против де-факто на стороне российского Еврохима является работой в интересах страны-агрессора.

В связи с ситуацией, которая сложилась, партнеры "ОМП" требуют созвать общее собрание членов ВАР, чтобы заслушать отчет руководства в лице Дикаря и Соколова перед участниками ВАР, в том числе получить финансовый отчет, по результатам которого на голосование должен быть вынесен вопрос недоверия руководству и переизбрание руководителей ВАР.

"Всеукраинский совет аграриев создавалась для защиты малых и средних фермеров, а не для личного обогащения Соколова и Дикаря", - резюмировали в пресс-конференции.

Юридическая фирма ОМП работает на рынке Украины 12 лет и специализируется на сопровождении аграрного бизнеса.

Всеукраинский аграрный совет был создан в 2014 году как общественное объединение фермеров с целью привлекать инвестиции и доступные кредиты в сельское хозяйство Украины, обеспечивать внутренний рынок продовольствием и сельскохозяйственным сырьем отечественных производителей, принимать участие в разработке проектов общегосударственных программ по развитию и увеличению эффективности агропромышленного комплекса