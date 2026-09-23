Учням 10-11 класів хочуть дозволити довчитися у своїх школах: Комітет освіти готує зміни

Комітет ВР з питань освіти завершує підготовку законопроєкту №15082-д, який гарантує учням 10-11 класів право закінчити повну загальну середню освіту в тому самому закладі, де вони розпочали навчання. Навіть якщо школа змінить статус із ліцею на гімназію.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення голови комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака у Telegram.
За словами Бабака, технічні команди комітету та Міністерства освіти і науки завершили роботу над фінальною редакцією документа. Її вже розглянув і затвердив профільний підкомітет.
У середу комітет планує рекомендувати зареєструвати комітетську версію законопроєкту №15082-д, а також рекомендувати Верховній Раді ухвалити його за основу і в цілому.
Законопроєкт покликаний захистити права учнів, які вже навчаються у 10-х і 11-х класах за дворічною програмою старшої школи.
Якщо заклад освіти змінить або вже змінив свій статус із ліцею на гімназію, такі учні все одно зможуть:
Сергій Бабак нагадав, що до цього питання комітет повернувся у вересні, а голосування у сесійній залі Верховної Ради очікується у жовтні.
Законопроєкт має врегулювати перехідний період реформи профільної середньої освіти та гарантувати, що зміна статусу школи не позбавить старшокласників можливості завершити навчання у звичному закладі.
В Україні з вересня 2026-го розпочався новий етап реформи старшої школи. 150 академічних ліцеїв тестують нову модель навчання для 10-12 класів. Повноцінно запуск реформи запланований на 1 вересня 2027 року.
Поступово змінюватиметься і навчальна база: підготовку підручників для профільної школи синхронізували з переходом на нову модель - підручники для 10 класу мають з'явитися у 2027 році, для 11-го - у 2028-му, для 12-го - у 2029 році.