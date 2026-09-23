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Учням 10-11 класів хочуть дозволити довчитися у своїх школах: Комітет освіти готує зміни

17:27 23.09.2026 Ср
2 хв
aimg Василина Копитко
Законопроєкт хоче захистити права старшокласників (колаж РБК-Україна)

Комітет ВР з питань освіти завершує підготовку законопроєкту №15082-д, який гарантує учням 10-11 класів право закінчити повну загальну середню освіту в тому самому закладі, де вони розпочали навчання. Навіть якщо школа змінить статус із ліцею на гімназію.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення голови комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака у Telegram.

Комітет погодив фінальну редакцію

За словами Бабака, технічні команди комітету та Міністерства освіти і науки завершили роботу над фінальною редакцією документа. Її вже розглянув і затвердив профільний підкомітет.

У середу комітет планує рекомендувати зареєструвати комітетську версію законопроєкту №15082-д, а також рекомендувати Верховній Раді ухвалити його за основу і в цілому.

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Що зміниться для школярів

Законопроєкт покликаний захистити права учнів, які вже навчаються у 10-х і 11-х класах за дворічною програмою старшої школи.

Якщо заклад освіти змінить або вже змінив свій статус із ліцею на гімназію, такі учні все одно зможуть:

  • завершити навчання у своєму закладі;
  • пройти повну програму старшої школи;
  • отримати свідоцтво про повну загальну середню освіту.

Коли документ можуть ухвалити

Сергій Бабак нагадав, що до цього питання комітет повернувся у вересні, а голосування у сесійній залі Верховної Ради очікується у жовтні.

Законопроєкт має врегулювати перехідний період реформи профільної середньої освіти та гарантувати, що зміна статусу школи не позбавить старшокласників можливості завершити навчання у звичному закладі.

Реформа старшої школи

В Україні з вересня 2026-го розпочався новий етап реформи старшої школи. 150 академічних ліцеїв тестують нову модель навчання для 10-12 класів. Повноцінно запуск реформи запланований на 1 вересня 2027 року.

Поступово змінюватиметься і навчальна база: підготовку підручників для профільної школи синхронізували з переходом на нову модель - підручники для 10 класу мають з'явитися у 2027 році, для 11-го - у 2028-му, для 12-го - у 2029 році.

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