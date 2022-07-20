Учитесь бесплатно в самой большой дистанционной школе Украины "Оптима"!

Первая и самая большая дистанционная школа Украины «Оптима» и благотворительный фонд «За будущее детей» открыли стипендиальную программу для украинских школьников. Получив стипендию, ученики смогут получать образование бесплатно или компенсировать большую часть расходов на обучение.

С первых дней войны первая и самая большая дистанционная школа Украины «Оптима» открыла свободный доступ к своим материалам для всех детей, которые потеряли возможность учиться в своих привычных учебных заведениях. Благотворительный пакет «С ОПТИМизмом в сердце» объединил около 100 000 школьников и дал им возможность вовремя закончить учебный год. И сейчас «Оптима» нашла возможности открыть стипендиальную программу для помощи украинцам.

Что предлагает программа

Благотворительный проект «Оптимы» и фонда «За будущее детей» предоставляет 300 стипендий льготным категориям. Участникам предлагается полная компенсация стоимости обучения или возмещение большей части оплаты за учебные пакеты.

Дети смогут учиться по авторским урокам «Оптимы», разработанным специально для дистанционного обучения. Уникальный образовательный контент полностью отвечает учебным программам, утвержденным Министерством образования и науки Украины. В уроках используются интерактивные обучающие игры, большое количество видео- и аудиоконтента, анимации, 3D-модели. Ученики получают все без исключения справки и документы об образовании государственного образца, аналогичные очным школам.

Для обучения необходим только компьютер или ноутбук и доступ к интернету.

Кто может воспользоваться

Стипендиальная программа предусматривает помощь детям:

родители которых погибли на войне;

эвакуированным с территорий активных боевых действий;

проживающим на временно оккупированных территориях;

родители которых являются военнослужащими;

имеющим посттравматические последствия и проблемы со здоровьем.

Эти категории оказались наименее защищенными от преступной российской агрессии и требуют мощной поддержки от государства и общественных организаций. Проект «Оптимы» и фонда «За будущее детей» позволит получить качественное образование по украинской программе и по удобному графику, независимо от того, где физически находятся ученики.

Как подать заявку

Чтобы воспользоваться программой, нужно перейти на сайт https://childrensfuture.org.ua/uk и оставить заявку на стипендию, заполнив небольшую регистрационную форму.

На этом же сайте можно сделать благотворительный донат на любую сумму, заказать подробную консультацию и ознакомиться с полной информацией.