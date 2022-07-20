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Навчайся безоплатно в найбільшій дистанційній школі України "Оптіма"!

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Середа 20 липня 2022 08:07

Навчайся безоплатно в найбільшій дистанційній школі України &quot;Оптіма&quot;!Перша й найбільша дистанційна школа України «Оптіма» та благодійний фонд «За майбутнє дітей» відкрили стипендіальну програму для українських школярів. Отримавши стипендію, учні зможуть здобувати освіту безоплатно або компенсувати більшу частину витрат на навчання.

З перших днів війни перша та найбільша дистанційна школа України «Оптіма» відкрила вільний доступ до своїх матеріалів для всіх дітей, які втратили можливість навчатися у своїх звичних закладах освіти. Благодійний пакет «З ОПТИМізмом у серці» об’єднав близько 100 000 школярів і дав їм можливість вчасно закінчити навчальний рік. І зараз «Оптіма» знайшла можливості відкрити стипендіальну програму для допомоги українцям.

Що передбачає програма

Благодійний проєкт «Оптіми» та фонду «За майбутнє дітей» надає 300 стипендій пільговим категоріям. Для учасників передбачається повна компенсація вартості навчання або відшкодування більшої частини оплати за навчальні пакети.

Діти зможуть вчитися за авторськими уроками «Оптіми», розробленими спеціально для дистанційного навчання. Унікальний освітній контент повністю відповідає навчальним програмам, затвердженим Міністерством освіти і науки України. В уроках використовуються інтерактивні навчальні ігри, велика кількість відео- та аудіоконтенту, анімації, 3D-моделі тощо. Учні отримують всі без виключення довідки та документи про освіту державного зразка, аналогічні очним школам.

Для навчання потрібні лише комп’ютер або ноутбук і доступ до інтернету.

Хто може скористатись

Стипендіальна програма передбачає допомогу дітям:

батьки яких загинули на війні;

евакуйованим із територій активних бойових дій;

які проживають на тимчасово окупованих територіях;

батьки яких є військовослужбовцями;

які мають посттравматичні наслідки та вади здоров’я.

Ці категорії виявились найменш захищеними від злочинної російської агресії та потребують потужної підтримки від держави та громадських організацій. Проєкт «Оптіми» та фонду «За майбутнє дітей» дозволить їм отримати якісну освіту за українською програмою та за зручним графіком, незалежно від того, де фізично знаходяться учні.

Навчайся безоплатно в найбільшій дистанційній школі України &quot;Оптіма&quot;!

Як подати заявку

Щоб скористатися програмою, потрібно перейти на сайт https://childrensfuture.org.ua/uk і залишити заявку на стипендію, заповнивши невелику реєстраційну форму.

На цьому ж сайті можна зробити благодійний донат на будь-яку суму, замовити детальну консультацію та ознайомитися з повною інформацією.

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