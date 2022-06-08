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Учителям урезали зарплаты: образовательный омбудсмен рассказал, что будет дальше

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Украина, Среда 08 июня 2022 20:40
Учителям урезали зарплаты: образовательный омбудсмен рассказал, что будет дальше Фото: учитель (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Учителя в Украине жалуется на сокращение и урезание зарплати. На решение этой проблемы могут направить дополнительные 52 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на образовательного омбудсмена Сергея Горбачева.

"Сейчас Служба образовательного омбудсмена получает огромное количество обращений от педагогов, которым местная власть очень сильно урезает зарплаты, а иногда - и вообще выламывает руки, заставляя писать заявления "за свой счет" и угрожая увольнением", - написал он.

Местные власти объясняют свои действия отсутствием денег. Горбачев же заявляет, что деньги уже есть - Всемирный банк целевым назначением выделяет полтора миллиарда долларов (около 52 млрд гривен) на зарплаты госслужащих и педагогам.

"Для понимания объема помощи: на зарплаты учителям в Государственном бюджете на весь 2022 год заложено 108 млрд гривен", - добавил омбудсмен.

Он отметил, что теперь именно от быстрых и правильных решений чиновников зависит, когда эти деньги окажутся у учителей.

Напомним, 1 сентября в Украине будет возобновлен образовательный процесс в режиме офлайн.

Также сообщалось, что в новом учебном году будут внесены некоторые изменения в школьную программу, например, из зарубежной литературы будет исключен роман Льва Толстого "Война и мир".

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