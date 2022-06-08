ru ua
Ср, 08 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вчителям урізали зарплати: освітній омбудсмен розповів, що буде далі

Новость на русском →
Україна, Середа 08 червня 2022 20:40
Вчителям урізали зарплати: освітній омбудсмен розповів, що буде далі Фото: вчитель (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Вчителі в Україні скаржаться на скорочення та урізання зарплати. На вирішення цієї проблеми можуть спрямувати додаткові 52 мільярди гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на освітнього омбудсмена Сергія Горбачова.

"Наразі Служба освітнього омбудсмена отримує шалену кількість звернень від освітян, яким місцева влада дуже сильно урізає зарплати, а подекуди - і взагалі виламує руки, змушуючи писати заяви "за власний рахунок" та погрожуючи звільненням", - написав він.

Місцева влада пояснює свої дії відсутністю грошей. Горбачов же заявляє, що гроші вже є - Всесвітній банк цільовим призначенням виділяє півтора мільярда доларів (близько 52 млрд гривень) на зарплати держслужбовців та педагогам.

"Для розуміння обсягу допомоги: на зарплати вчителям у Державному бюджеті на весь 2022 рік закладено 108 млрд гривень", - додав омбудсмен.

Він зазначив, що тепер саме від швидких та правильних рішень чиновників залежить, коли ці гроші опиняться у вчителів.

Нагадаємо, 1 вересня в Україні буде відновлений освітній процес в режимі офлайн.

Також повідомлялося, що в новому навчальному році будуть внесені деякі зміни до шкільної програми, наприклад, з зарубіжної літератури буде виключений роман Льва Толстого "Війна і мир".

Читайте РБК-Україна в Google News
школа Зарплата в Україні
NEWS
Україна направила пропозиції щодо сьомого пакету санкцій: у МЗС розповіли деталі
Україна направила пропозиції щодо сьомого пакету санкцій: у МЗС розповіли деталі
DAILY
Сергій Гайдай: Загрози оточення наших сил на Луганщині наразі немає
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Сергій Гайдай: Загрози оточення наших сил на Луганщині наразі немає