Вчителям урізали зарплати: освітній омбудсмен розповів, що буде далі

Вчителі в Україні скаржаться на скорочення та урізання зарплати. На вирішення цієї проблеми можуть спрямувати додаткові 52 мільярди гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на освітнього омбудсмена Сергія Горбачова .

"Наразі Служба освітнього омбудсмена отримує шалену кількість звернень від освітян, яким місцева влада дуже сильно урізає зарплати, а подекуди - і взагалі виламує руки, змушуючи писати заяви "за власний рахунок" та погрожуючи звільненням", - написав він.

Місцева влада пояснює свої дії відсутністю грошей. Горбачов же заявляє, що гроші вже є - Всесвітній банк цільовим призначенням виділяє півтора мільярда доларів (близько 52 млрд гривень) на зарплати держслужбовців та педагогам.

"Для розуміння обсягу допомоги: на зарплати вчителям у Державному бюджеті на весь 2022 рік закладено 108 млрд гривень", - додав омбудсмен.

Він зазначив, що тепер саме від швидких та правильних рішень чиновників залежить, коли ці гроші опиняться у вчителів.