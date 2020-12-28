Ученый сравнил опасность коронавируса и гриппа

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Нынешний коронавирус SARS-CoV-2 является более опасным чем сезонный грипп. Однако он несет меньше угрозы чем вирус "испанки", который распространялся в период с 1918 по 1920 годы.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил академик Национальной академии наук Украины Сергей Комисаренко.

Ученый отметил, что опасность каждой болезни зависит от течения заболевания.

"Иногда более опасный патоген может вызвать значительно легче течение заболевания, чем менее угрожающий патоген. От вируса гриппа также иногда гибнут люди. В то же время и от коронавирусной инфекции люди далеко не всегда умирают", - отметил Комисаренко.

Он добавил, что летальность нынешнего коронавируса SARS-CoV-2 составляет около 1-3%. Прошлые коронавирусы SARS и MERS имели значительно более высокий уровень летальности - 11% и 34% соответственно.

"К счастью, те коронавирусы передавались значительно хуже, чем этот. Значительно меньше людей было инфицировано. И он передавался только тогда, когда у людей были признаки заболевания. А когда у человека есть признаки заболевания - ее изолируют. И когда ее изолируют, то она и не передает вирус ", - рассказал академик.

Комисаренко добавил, что заболевание COVID-19 несет значительно большую опасность для здоровья людей и мировой экономики, чем сезонный вирус, но менее опасным чем вирус гриппа "испанки". Его летальность составляла 18-20%. От "испанки" в 1918-1920 годах умерло от 50 до 100 млн человек.

Однако академик заявил, что когда именно закончится нынешняя пандемия коронавируса пока неизвестно.

Ранее РБК-Украина сообщало, что, по словам Комисаренко, COVID-19 заболеют не все.

Также сообщалось, что пока в мире нет лекарств от коронавируса.