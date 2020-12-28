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Науковець порівняв небезпечність коронавірусу і грипу

Київ, Понеділок 28 грудня 2020 11:59
Науковець порівняв небезпечність коронавірусу і грипу
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Игорь Литвиненко

Нинішній коронавірус SARS-CoV-2 є більш небезпечним ніж сезонний грип. Проте він несе менше загрози ніж вірус "іспанки", який поширювався в період з 1918 по 1920 роки.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив академік Національної академії наук України Сергій Комісаренко.

Науковец зазначив, що небезпечність кожної хвороби залежить від перебігу захворювання.

"Інколи більш небезпечний патоген може спричиняти значно легший перебіг захворювання, ніж менш загрозливий патоген. Від вірусу грипу також інколи гинуть люди. Водночас і від коронавірусної інфекції люди далеко не завжди помирають", - зазначив Комісаренко.

Він додав, що летальність нинішнього коронавірусу SARS-CoV-2 складає близько 1-3%. Минулі коронавіруси SARS та MERS мали значно вищий рівень летальності - 11% та 34% відповідно.

"На щастя, ті коронавіруси передавалися значно гірше, ніж цей. Значно менше людей було інфіковано. І він передавався тільки тоді, коли в людей були ознаки захворювання. А коли в людини є ознаки захворювання - її ізолюють. І коли її ізолюють, то вона й не передає вірус", - розповів академік.

Комісаренко додав, що захворювання COVID-19 несе значно більшу небезпеку для здоров'я людей та світової економіки, ніж сезонний вірус, але є менш небезпечним ніж вірус грипу "іспанки". Його летальність складала 18-20%. Від "іспанки" в 1918-1920 роках померло від 50 до 100 мільйонів людей.

Однак академік заявив, що коли саме закінчиться нинішня пандемія коронавірусу поки невідомо.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що, за словами Комісаренка, COVID-19 захворіють не всі.

Також повідомлялось, що поки в світі немає ліків від коронавірусу.

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