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Ученым понадобится три недели, чтобы изучить штамм "Омикрон"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Ученым потребуется около трех недель, чтобы изучить штамм "Омикрон". За этот период станет понятно, насколько новый вариант коронавируса заразнее и как ему могут противостоять существующие вакцины.

Об этом заявил главного врача Британии Джонатан Ван Там, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Новые варианты (коронавируса - ред.) всегда были неизбежны, и мы видели, как появлялось много мутаций, названия которых включают "Альфа", "Бета", "Гамма", "Дельта" и другие", - сказал британский ученый.

По его словам, появление новых мутаций коронавируса на первом этапе всегда вызывает обеспокоенность, поскольку в этот момент ученые не знают, как он будет себя вести и насколько против него эффективны существующие вакцины.

"Ситуация быстро изменится по мере того, как ученые мобилизуются на это в течение следующих трех недель, но всем нужно дать нам время собрать эти данные", - добавил он.

Джонатан Ван Там уточнил, что ученые были уверены в нескольких особенностях этого варианта. В частности, вариант "Омикрон" имеет множество мутаций, некоторые из которых неизвестны медикам.

"Количество мутаций, уже основанных на первых принципах, заставляет нас беспокоиться о возможном влиянии на эффективность вакцины", - уточнил он.

Представитель британского Минздрава отметил, что неопределенности со штаммом "Омикрон" включают в себя:

  • переносимость инфекции;
  • серьезность заболевания;
  • противодействие вакцинам.

Напомним, компания Moderna намерена выпустить измененную вакцину от штамма коронавируса "Омикрон" в начале следующего года.

Отметим, эффективность своих вакцин против "Омикрона" начали тестировать BioNTech и Pfize.

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