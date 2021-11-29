Вченим знадобиться три тижні, щоб вивчити штам "Омікрон"

"Нові варіанти (коронавірусу - ред.) завжди були неминучі, і ми бачили, як з'являлося багато мутацій, назви яких включають "Альфа", "Бета", "Гамма", "Дельта" та інші", - сказав британський вчений.

За його словами, поява нових мутацій коронавірусу на першому етапі завжди викликає стурбованість, оскільки в цей момент вчені не знають, як він буде себе вести і наскільки проти нього ефективні існуючі вакцини.

"Ситуація швидко зміниться, коли вчені мобілізуються на це протягом наступних трьох тижнів, але всім потрібно дати нам час зібрати ці дані", - додав він.

Джонатан Ван там уточнив, що вчені були впевнені в кількох особливостях цього варіанту. Зокрема, варіант "Омікрон" має безліч мутацій, деякі з яких невідомі медикам.

"Кількість мутацій, вже заснованих на перших принципах, змушує нас турбуватися про можливий вплив на ефективність вакцини", - уточнив він.

Представник британського МОЗ зазначив, що невизначеності зі штамом "Омікрон" мати в собі: