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Ученые впервые дали имя волне жары: зачем это нужно

Фото: ученые впервые дали имя волне жары (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Испанские ученые присвоили имя волне жары, которая подняла температуру до + 44,4 градуса по Цельсию в Севилье между 24 и 27 июля. Ее назвали Зои. Это новая попытка предупредить общественность об экстремальных температурах и опасности, которая их сопровождает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Science Alert.

Отметим, что ураганы давно получили человеческие имена, а неофициальная практика давать зимним штормам прозвища появилась в 2012 году в США. Но Зои - первая волна жары, которой дали имя.

Зои может быть первой названной волной жары, но не последней. Власти Испании планируют чередовать женские и мужские имена в обратном алфавитном порядке для будущих жарких волн.

Добавим, что волны жары - это не просто жаркие дни. Испанское государственное метеорологическое агентство определяет их как эпизоды по минимум трех последовательных дней, в течение которых по меньшей мере 10 процентов метеостанций фиксируют максимальную температуру выше 95-го процентиля за июль-август между 1971 и 2000 годами.

Волны жары могут быть опасными, особенно для уязвимых групп населения, таких как пожилые люди и люди, выполняющие физическую работу на открытом воздухе.

Напомним, нынешняя засуха в Европе может быть худшей за последние 500 лет.

Кроме того, во Франции этим летом зафиксировали аномальную жару. В стране начались масштабные пожары, которые пытались потушить тысячи спасателей.

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