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Ученые разработали антикоронавирусную жевательную резинку

Автор: Анастасия Рокитна

Ученые разработали жевательную резинку, нейтрализующую коронавирус в слюне. Присутствующий в резинке белок ACE2 может нейтрализовать вирусы SARS-CoV-2.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNBC.

"SARS-CoV-2 размножается в слюнных железах, и мы знаем, что когда кто-то зараженный чихает, кашляет или говорит, часть этого вируса может достичь других. Эта жвачка дает возможность нейтрализовать вирус в слюне, что дает нам простой способ, возможно, уменьшить передачу инфекции", - приводятся в сообщении слова автора исследования Генри Дэниэлла.

Жевательная резинка в значительной степени предотвращала проникновение вирусов или вирусных частиц в клетки, либо блокируя рецептор ACE2 в клетках, либо связываясь непосредственно с белком спайка.

Команда подвергла образцы слюны пациентов с COVID-19 воздействию десны ACE2 и обнаружила, что уровни вирусной РНК упали настолько резко, что их почти невозможно обнаружить.

В настоящее время исследовательская группа работает над получением разрешения на проведение клинического испытания, чтобы оценить, является ли подход безопасным и эффективным при тестировании на людях, инфицированных SARS-CoV-2.

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Коронавирус