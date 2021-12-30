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Ученые раскрыли данные о смертности от штамма "Омикрон": что они показали

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ПАР, Четверг 30 декабря 2021 10:56
Ученые раскрыли данные о смертности от штамма "Омикрон": что они показали Фото: ученые раскрыли данные о смертности от штамма "Омикрон" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Смертность от нового штамма коронавируса "Омикрон" на 75% меньше по сравнению с прошлыми волнами COVID. Такие данные приводят ученые Национального института инфекционных заболеваний в ЮАР и Университета Претории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Указано, что ученые наблюдали за пациентами, которые были госпитализированы в больницу в городе Цвани, провинция Гаутенг (ЮАР), которая была очагом вспышки нового штамма.

Выяснилось, что во время волны нового штамма "Омикрон" умерли 4,5% больных, тогда как ранее смерть наблюдалась в 21,3% случаев.

Ученые заявили, если такие же результаты исследований появятся и в других странах мира, то произойдет "полное разделение показателей заболеваемости и смертности", что приблизит к окончанию пандемии COVID-19.

Вместе с тем было установлено, что зараженных "Омикроном" выписывали из больниц быстрее: в среднем уже через четыре дня после госпитализации, а во время предыдущих волн этот показатель составлял 8,8 дня.

Также ученые выяснили, что кислородной терапии требуют менее половины инфицированных новым штаммом, тогда как другие варианты коронавируса вызвали до 99,5% таких случаев.

В частности, исследование показало, что число нуждающихся в интенсивной терапии также значительно снизилось. При "Омикроне" этот показатель достигает 1%, тогда как в предыдущие волны болезни он был на уровне 4,3%.

Напомним, в Британии заявили, что все меньше госпитализированных пациентов с коронавирусом нуждаются в высокопоточном кислороде, поскольку средняя продолжительность пребывания в медучреждении сократилась до трех дней.

Добавим, что в США заявили, что новый штамм коронавируса "Омикрон" вызывает менее тяжелое течение болезни. Однако его трансмиссивность все равно угрожает переполнению больниц.

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