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Вчені розкрили дані про смертність від штаму "Омікрон": що вони показали

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ПАР, Четвер 30 грудня 2021 10:56
Вчені розкрили дані про смертність від штаму "Омікрон": що вони показали Фото: вчені розкрили дані про смертність від штаму "Омікрон (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Смертність від нового штаму коронавірусу "Омікрон" на 75% менша у порівнянні з минулими хвилями COVID. Такі дані наводять вчені Національного інституту інфекційних захворювань у ПАР та Університету Преторії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Вказано, що вчені спостерігали за пацієнтами, які були госпіталізовані до лікарні в місті Цвані, провінція Гаутенг (ПАР), яка була осередком спалаху нового штаму.

З'ясувалося, що під час хвилі нового штаму "Омікрон" померли 4,5% хворих, тоді як раніше смерть спостерігалася у 21,3% випадків.

Вчені заявили, якщо такі ж результати досліджень з'являться і в інших країнах світу, то відбудеться "повний поділ показників захворюваності та смертності", що наблизить до закінчення пандемії COVID-19.

Разом з тим було встановлено, що заражених "Омікроном" виписували з лікарень швидше: у середньому вже за чотири дні після госпіталізації, а під час попередніх хвиль цей показник становив 8,8 дня.

Також вчені з'ясували, що кисневої терапії потребують менше половини інфікованих новим штамом, тоді як інші варіанти коронавірусу викликали до 99,5% таких випадків.

Зокрема, дослідження показало, що кількість тих, хто потребує інтенсивної терапії, також значно знизилася. При "Омікроні" цей показник досягає 1%, тоді як у попередні хвилі хвороби він був на рівні 4,3%.

Нагадаємо, у Британії заявили, що все менше госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом потребують високопотокового кисню, оскільки середня тривалість перебування в медзакладі скоротилася до трьох днів.

Додамо, що в США заявили, що новий штам коронавірусу "Омікрон" викликає менш важкий перебіг хвороби. Однак його трансмісивність все одно загрожує переповнення лікарень.

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