Ученые пытаются воспроизвести вакцину Moderna против COVID-19 для стран Африки
Ученые из Африки пытаются воспроизвести вакцину против коронавируса, реплицируя вакцину Moderna от COVID-19. Ими движет стремление сократить разрыв в вакцинах между самыми богатыми и беднейшими странами мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Как отмечается в публикации, эту работу поддерживает Всемирная организация здравоохранения, которая координирует центр исследований, обучения и производства вакцин в Южной Африке, а также соответствующую цепочку поставок критически важного сырья.
"В настоящий момент мы делаем это для Африки. Мы больше не можем полагаться на эти большие сверхдержавы, которые придут и спасут нас", сказал Эмиль Хендрикс, 22-летний биотехнолог из Afrigen Biologics and Vaccines, компании, пытающейся воспроизвести вакцину Moderna.
Некоторые эксперты видят воссоздание вакцин из фрагментов общедоступной информации - как один из немногих оставшихся способов исправить дисбаланс сил во время пандемии. Согласно анализу People's Vaccine Alliance, только 0,7% вакцин было отправлено в страны с низким уровнем дохода, а почти половина - в богатые страны.
Напомним, американские фармацевтические компании Moderna и Pfizer повысили цены на свои вакцины от коронавируса. Вакцина от Pfizer подорожала на 25%, а препарат от Moderna вырос в цене примерно на 10%. Цена дозы Pfizer на европейском рынке составляет 19,50 евро. До этого доза этого препарата стоила 15,5 евро. Moderna в последних контрактах на поставку в ЕС установила цену за одну дозу препарата на уровне 25,50 доллара, тогда как первые поставки были по цене около 22,60 доллара за дозу.