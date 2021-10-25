Вчені намагаються відтворити вакцину Moderna проти COVID-19 для країн Африки

Вчені з Африки намагаються відтворити вакцину проти коронавірусу, реплікуючи вакцину Moderna від COVID-19. Ними рухає прагнення скоротити розрив у вакцинах між найбагатшими і найбіднішими країнами світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Як наголошується в публікації, цю роботу підтримує Всесвітня організація охорони здоров'я, яка координує центр досліджень, навчання і виробництва вакцин в Південній Африці, а також відповідний ланцюжок поставок критично важливої сировини.

"На даний момент ми робимо це для Африки. Ми більше не можемо покладатися на ці великі наддержави, які прийдуть і врятують нас", сказав Еміль Хендрікс, 22-річний біотехнолог з Afrigen Biologics and Vaccines, компанії, яка намагається відтворити вакцину Moderna.

Деякі експерти бачать відтворення вакцин з фрагментів загальнодоступної інформації - як один з небагатьох способів виправити дисбаланс сил під час пандемії. Згідно з аналізом People's Vaccine Alliance, тільки 0,7% вакцин було відправлено в країни з низьким рівнем доходу, а майже половина - в багаті країни.