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Вчені намагаються відтворити вакцину Moderna проти COVID-19 для країн Африки

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Україна, Понеділок 25 жовтня 2021 10:41
Вчені намагаються відтворити вакцину Moderna проти COVID-19 для країн Африки Фото: вчені намагаються відтворити вакцину Moderna проти COVID-19 (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Вчені з Африки намагаються відтворити вакцину проти коронавірусу, реплікуючи вакцину Moderna від COVID-19. Ними рухає прагнення скоротити розрив у вакцинах між найбагатшими і найбіднішими країнами світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як наголошується в публікації, цю роботу підтримує Всесвітня організація охорони здоров'я, яка координує центр досліджень, навчання і виробництва вакцин в Південній Африці, а також відповідний ланцюжок поставок критично важливої сировини.

"На даний момент ми робимо це для Африки. Ми більше не можемо покладатися на ці великі наддержави, які прийдуть і врятують нас", сказав Еміль Хендрікс, 22-річний біотехнолог з Afrigen Biologics and Vaccines, компанії, яка намагається відтворити вакцину Moderna.

Деякі експерти бачать відтворення вакцин з фрагментів загальнодоступної інформації - як один з небагатьох способів виправити дисбаланс сил під час пандемії. Згідно з аналізом People's Vaccine Alliance, тільки 0,7% вакцин було відправлено в країни з низьким рівнем доходу, а майже половина - в багаті країни.

Нагадаємо, американські фармацевтичні компанії Moderna і Pfizer підвищили ціни на свої вакцини від коронавірусу. Вакцина від Pfizer подорожчала на 25%, а препарат від Moderna виріс в ціні приблизно на 10%. Ціна дози Pfizer на європейському ринку становить 19,50 Євро. До цього доза цього препарату коштувала 15,5 Євро. Moderna в останніх контрактах на поставку в ЄС встановила ціну за одну дозу препарату на рівні 25,50 долара, тоді як перші поставки були за ціною близько 22,60 долара за дозу.

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