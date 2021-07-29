Ученые предупредили об опасности штамма "Лямбда": более заразен и устойчив к иммунитету

Штамм коронавируса "Лямбда", который распространяется в некоторых странах Южной Америки, обладает мутацией, делающей его более заразным и устойчивым к иммунитету. Этот вариант COVID-19 может уклоняться от нейтрализующих антител.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование японских ученых, опубликованном на сайте bioRxiv .

Ученые отмечают, что штамм "Лямбда" недостаточно изучен. Однако имеющие данные указывают на то, что этот патоген обладает двумя вирусологическими особенностями: "повышенной вирусной инерционностью и проявлением резистентности к противовирусному иммунитету".

В исследовании указывается, что "Ламбда"-штамм обладает мутацией, которая обеспечивает "уклонение" от нейтрализующих вирус антител.