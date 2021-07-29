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Ученые предупредили об опасности штамма "Лямбда": более заразен и устойчив к иммунитету

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Токио, Четверг 29 июля 2021 18:32
Ученые предупредили об опасности штамма "Лямбда": более заразен и устойчив к иммунитету Фото: штамм коронавируса "Лямбда" более заразен и устойчив к иммунитету (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Штамм коронавируса "Лямбда", который распространяется в некоторых странах Южной Америки, обладает мутацией, делающей его более заразным и устойчивым к иммунитету. Этот вариант COVID-19 может уклоняться от нейтрализующих антител.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование японских ученых, опубликованном на сайте bioRxiv.

Ученые отмечают, что штамм "Лямбда" недостаточно изучен. Однако имеющие данные указывают на то, что этот патоген обладает двумя вирусологическими особенностями: "повышенной вирусной инерционностью и проявлением резистентности к противовирусному иммунитету".

В исследовании указывается, что "Ламбда"-штамм обладает мутацией, которая обеспечивает "уклонение" от нейтрализующих вирус антител.

Отметим, в июне спецпосланник ВОЗ по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро спрогнозировал появление новых и более опасных мутаций COVID-19. Он отметил, что некоторые из вариантов могут оказаться устойчивыми к вакцинам.

Напомним, впервые штамм "Лямбда" был обнаружен в Южной Америке на территории Чили, Эквадора, Аргентины и Перу. Ученые убеждены в том, что мутации в шиповатом белке могут повлиять на заразность заболевания.

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