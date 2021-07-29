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Вчені попередили про небезпеку штаму "Лямбда": більш заразний і стійкий до імунітету

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Токіо, Четвер 29 липня 2021 18:32
Вчені попередили про небезпеку штаму "Лямбда": більш заразний і стійкий до імунітету Фото: штам коронавірусу "Лямбда" більш заразний і стійкий до імунітету (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Штам коронавірусу "Лямбда", який поширюється в деяких країнах Південної Америки, володіє мутацією, що робить його більш заразним і стійким до імунітету. Цей варіант COVID - 19 може ухилятися від нейтралізуючих антитіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження японських вчених, опублікованому на сайті bioRxiv.

Вчені відзначають, що штам "Лямбда" недостатньо вивчений. Однак мають дані вказують на те, що цей патоген володіє двома вірусологічними особливостями: "підвищеної вірусної інерційності і проявом резистентності до противірусного імунітету".

У дослідженні вказується, що"Ламбда "-штам володіє мутацією, яка забезпечує "ухилення" від нейтралізуючих вірус антитіл.

Відзначимо, в червні спецпосланець ВООЗ по боротьбі з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро спрогнозував поява нових і більш небезпечних мутацій COVID-19. Він зазначив, що деякі з варіантів можуть виявитися стійкими до вакцин.

Нагадаємо, вперше штам "Лямбда" був виявлений в Південній Америці на території Чилі, Еквадору, Аргентини і Перу. Вчені переконані в тому, що мутації в Шипуватому білку можуть вплинути на заразність захворювання.

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