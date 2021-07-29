Вчені попередили про небезпеку штаму "Лямбда": більш заразний і стійкий до імунітету
Штам коронавірусу "Лямбда", який поширюється в деяких країнах Південної Америки, володіє мутацією, що робить його більш заразним і стійким до імунітету. Цей варіант COVID - 19 може ухилятися від нейтралізуючих антитіл.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження японських вчених, опублікованому на сайті bioRxiv.
Вчені відзначають, що штам "Лямбда" недостатньо вивчений. Однак мають дані вказують на те, що цей патоген володіє двома вірусологічними особливостями: "підвищеної вірусної інерційності і проявом резистентності до противірусного імунітету".
У дослідженні вказується, що"Ламбда "-штам володіє мутацією, яка забезпечує "ухилення" від нейтралізуючих вірус антитіл.
Відзначимо, в червні спецпосланець ВООЗ по боротьбі з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро спрогнозував поява нових і більш небезпечних мутацій COVID-19. Він зазначив, що деякі з варіантів можуть виявитися стійкими до вакцин.
Нагадаємо, вперше штам "Лямбда" був виявлений в Південній Америці на території Чилі, Еквадору, Аргентини і Перу. Вчені переконані в тому, що мутації в Шипуватому білку можуть вплинути на заразність захворювання.