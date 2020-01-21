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Ученые открыли возможный способ лечения всех видов рака

Новости » В мире     21.01.2020 - 13:28
Ученые открыли возможный способ лечения всех видов рака
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Британские ученые открыли новую клетку, способную бороться с раком

Ученые британского Университета Кардиффа заявили об открытии новой части иммунной системы человека, благодаря которой возможно лечение всех видов онкологических заболеваний. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что ученым удалось открыть новый вид Т-клеток, отвечающих за иммунную реакцию в теле человека. Данная клетка способна противостоять различным видам угроз.

"Есть шанс, что это может вылечить всех пациентов. Ранее никто не думал, что такое возможно", - сообщил ученый Эндрю Сивелл.

Ученые отмечают, что новый вид Т-клеток способен атаковать и уничтожать раковые клетки, не повреждая здоровые. При этом на данный момент неизвестно как Т-клетка отличает здоровые клетки от раковых. Предполагается, что рецепторы новой клетки взаимодействует с молекулой MR1, получая от нее сигнал о нарушении метаболизма. Молекулу MR1 раковые клетки используют в качестве маскировки от иммунной системы.

Напомним, на данный момент в мире фиксируют появление нового вируса пневмонии. Вспышка вируса обнаружена в Китае, где от болезни умерли уже шесть человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможности распространения коронавируса 2019-nCoV нового типа за пределами Китая.

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