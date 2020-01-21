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Вчені відкрили можливий спосіб лікування всіх видів раку

Новини » В світі     21.01.2020 - 13:28
Вчені відкрили можливий спосіб лікування всіх видів раку
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Британські вчені відкрили нову клітку, здатну боротися з раком

Вчені британського Університету Кардіффа заявили про відкриття нової частини імунної системи людини, завдяки якій можливо лікування всіх видів онкологічних захворювань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Повідомляється, що вченим вдалося відкрити новий вигляд Т-клітин, що відповідають за імунну реакцію в тілі людини. Дана клітина здатна протистояти різним видам загроз.

"Є шанс, що це може вилікувати всіх пацієнтів. Раніше ніхто не думав, що таке можливо", - повідомив учений Ендрю Сивелл.

Вчені відзначають, що новий вигляд Т-клітин здатний атакувати і знищувати ракові клітини, не ушкоджуючи здорові. При цьому на даний момент невідомо як Т-клітина відрізняє здорові клітини від ракових. Передбачається, що рецептори нової клітини взаємодіє з молекулою MR1, отримуючи від неї сигнал про порушення метаболізму. Молекулу MR1 ракові клітини використовують в якості маскування від імунної системи.

Нагадаємо, на даний момент у світі фіксують поява нового вірусу пневмонії. Спалах вірусу виявлена в Китаї, де від хвороби померли вже шість осіб.

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