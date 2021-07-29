ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вчені відкрили нову форму матерії завдяки Великому адронному колайдеру

Новость на русском →
Франція , Четвер 29 липня 2021 20:55
Вчені відкрили нову форму матерії завдяки Великому адронному колайдеру Фото: вчені відкрили нову форму матерії завдяки великому адронному колайдеру (wikimedia.by/SimonWaldherr)
Автор: Сергій Пишкін

Завдяки роботі Великого адронного колайдера вченим вдалося відкрити двічі зачарований тетракварк, що являється сьогодні новою формою матерії для науки. Європейська рада ядерних досліджень (CERN) пояснила чим ця частка є унікальною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу CERN.

Згідно з даними досліджень, двічі зачарований тетракварк є свого роду унікальною часткою серед своїх побратимів, оскільки містить в собі відразу два зачаровані кварки й жодних антикварків.

Фахівці CERN відзначають, що нова форма матері є екзотичною, тому що вчені завжди вважали, що адрони можуть складатися лише з:

  • пари кварк-антикварк (відповідний адрон називається мезоном)
  • об’єднаннь трьох кварків (відповідний адрон називається баріоном. Це зі свого боку є, наприклад, протони, або ж нейтрони)

"Баріонів і мезонів відомо багато, і вони добре вивчені. Однак понад 50 років тому було зроблено припущення, що існують адрони, що складаються з чотирьох і навіть п'яти кварків - тетракварки і пентакварки", - повідомляють дослідники.

Сьогодні вченим вже вдалося виявити 4 пентакварки (об’єднання п’яти кварків) й близько 20 тетракварків (об'єднання чотирьох кварків).

Читайте РБК-Україна в Google News
наука ученые технології
NEWS
В замінованому автомобілі їхав перший замначальника СБУ в Луганській області, - джерело
В замінованому автомобілі їхав перший замначальника СБУ в Луганській області, - джерело
DAILY
Інструкція до держави. Навіщо Конституцію весь час змінюють і що з нею знову не так
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Інструкція до держави. Навіщо Конституцію весь час змінюють і що з нею знову не так