Вчені відкрили нову форму матерії завдяки Великому адронному колайдеру
Завдяки роботі Великого адронного колайдера вченим вдалося відкрити двічі зачарований тетракварк, що являється сьогодні новою формою матерії для науки. Європейська рада ядерних досліджень (CERN) пояснила чим ця частка є унікальною.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу CERN.
Згідно з даними досліджень, двічі зачарований тетракварк є свого роду унікальною часткою серед своїх побратимів, оскільки містить в собі відразу два зачаровані кварки й жодних антикварків.
Фахівці CERN відзначають, що нова форма матері є екзотичною, тому що вчені завжди вважали, що адрони можуть складатися лише з:
- пари кварк-антикварк (відповідний адрон називається мезоном)
- об’єднаннь трьох кварків (відповідний адрон називається баріоном. Це зі свого боку є, наприклад, протони, або ж нейтрони)
"Баріонів і мезонів відомо багато, і вони добре вивчені. Однак понад 50 років тому було зроблено припущення, що існують адрони, що складаються з чотирьох і навіть п'яти кварків - тетракварки і пентакварки", - повідомляють дослідники.
Сьогодні вченим вже вдалося виявити 4 пентакварки (об’єднання п’яти кварків) й близько 20 тетракварків (об'єднання чотирьох кварків).