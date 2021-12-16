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Вчені виявили на Марсі масштабні поклади льоду під грунтом

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Четвер 16 грудня 2021 18:27
Вчені виявили на Марсі масштабні поклади льоду під грунтом Фото: вчені виявили на Марсі масштабні поклади льоду під грунтом (twitter.com/esa)
Автор: Сергій Пишкін

Вчені виявили значні поклади льоду під грунтом на Марсі. Вони розташовані у великій системі каньйонів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space.

Відкриття було здійсненне після зібрання даних орбітальним апаратом Trace Gas Orbiter в рамках місії "ЕкзоМарс".

Що таке "ЕкзоМарс"

Це спільна програма Європейського космічного агентства і Роскосмосу з дослідження Червоної планета. Місія складається з різних наукових інструментів, що розташовані на борту TGO. Серед них, наприклад, детектор епітеплових нейтронів високої роздільної здатності (FREND), який, до речі, виявив високий рівень водню у каньйоні Кандор.

"Ми виявили, що центральна частина Долини Маринер заповнена водою набагато більше, ніж ми очікували. Це дуже схоже на райони вічної мерзлоти на Землі, де водяний лід постійно зберігається під сухим грунтом через постійні низькі температури", - заявив науковець Олексій Малахов.

Водночас вчені припускають, що вода на Марсі може залягати ще глибше, ніж це очікувалось. Завдяки інструментам TGO, вони здатні "заглянути" до одного рівня глибини.

FREND, до речі, здатний виявити воду, яка знаходиться у місцевих мінералах, однак науковці вважають, що це менш ймовірно, ніж лід.

Виявлений регіон з високим вмістом водню по масштабах дорівнює території Нідерландів. У цьому районі зазвичай дуже мало води, у зв’язку з чим вчені допускають, що речовина знаходиться у формі льоду під поверхнею Червоної планети.

"Отримати більше інформації про те, як і де існує вода на сучасному Марсі, важливо, щоб зрозуміти, що сталося з колись багатою водою Марса, це допомагає нам шукати придатне для життя середовище, можливі ознаки минулого життя та органічні матеріали з перших днів Марса", - відзначив вчений Колін Вілсон.

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