Ученые обнаружили еще одно опасное последствие коронавируса

Группа ученых из Бирмингемского университета считают, что коронавирус может привести к развитию синдрома Гийена-Барре и другим аутоиммунным заболеваниям. В тяжелых случаях возможны параличи дыхательных и краниальных мышц.

У участников исследования, которые переболели коронавирусом в тяжелой и легкой формах, выявили онемение ступней и кистей рук, мышечную слабость и боли, проблемы с координацией.

Один из авторов исследования сообщил, что выработанные после болезни антитела схожи с теми, что вызывают аутоиммунные болезни сердца, мышц и кожи.

Синдром Гийена-Барре - состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. По информации ВОЗ, он может привести практически к полному параличу. Чаще всего встречается у взрослых мужчин. Большинство людей выздоравливают даже при тяжелых случаях синдрома.