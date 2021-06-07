ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вчені виявили ще один небезпечний наслідок коронавірусу

Новость на русском →
Британія, Понеділок 07 червня 2021 02:56
Вчені виявили ще один небезпечний наслідок коронавірусу Фото: вчені попередили про ризик синдрому Гійєна-Барре після COVID-19 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Група вчених з Бірмінгемського університету вважають, що коронавірус може призвести до розвитку синдрому Гієна-Барре та інших аутоімунних захворювань. У важких випадках можливі паралічі дихальних і краніальних м'язів.

Про дослідження повідомляє видання EurekAlert!.

В учасників дослідження, які перехворіли на коронавірус у важкій і легкій формах, виявили оніміння ступень і кистей, м'язову слабкість і болі, проблеми з координацією.

Один з авторів дослідження повідомив, що вироблені після хвороби антитіла схожі з тими, що викликають аутоімунні хвороби серця, м'язів і шкіри.

Синдром Гієна-Барре - стан, при якому імунна система людини вражає власні периферичні нерви. За інформацією ВООЗ, він може привести практично до повного паралічу. Найчастіше зустрічається у дорослих чоловіків. Більшість людей одужують навіть при важких випадках синдрому.

Раніше влада Індії попередила населення про негативний вплив коронавірусу на дітей. За їхніми словами, поки що COVID-19 проявляється у дітей слабкими симптомами, але ситуація зміниться, якщо зміниться сам вірус.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі ученые Коронавірус
NEWS
Зеленський і Байден проведуть сьогодні телефонну розмову
Зеленський і Байден проведуть сьогодні телефонну розмову
DAILY
Межі дозволеного. Що дадуть ковід-сертифікати в Україні та ЄС
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Межі дозволеного. Що дадуть ковід-сертифікати в Україні та ЄС