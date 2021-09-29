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Ученые назвали регионы Украины с самой угрожающей СOVID-ситуацией

Автор: Инна Собора

В трех областях Украины заметно ухудшилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Существенно осложнилась ситуация во многих регионах на юге и востоке страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз НАН.

Сейчас угрожающая ситуация в Черновицкой области, где количество занятых коек сравнялась с уровнем прошлого пика.

Кроме того, ситуация заметно осложнилась в Харьковской и Луганской областях.

Ранее сообщалось, что в Украине три области имеют высокие риски попадания в "красную" зону карантина.

Напомним, по состоянию на вчера, четыре региона Украины демонстрировали показатели "оранжевой" зоны адаптивного карантина.

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