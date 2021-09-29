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Вчені назвали регіони України з найзагрозливішою СOVID-ситуацією

Автор: Инна Собора

У трьох областях України помітно погіршилася ситуація із захворюваністю на коронавірус. Суттєво ускладнилася ситуація у багатьох регіонах Півдня та Сходу країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз НАН.

Наразі найзагрозливіша ситуація у Чернівецькій області, де кількість зайнятих ліжок зрівнялася з рівнем минулого піку.

Крім того, ситуація помітно ускладнилася в Харківській і Луганській областях.

Раніше повідомлялося, що в Україні три області мають високі ризики потрапляння у "червону" зону карантину.

Нагадаємо, станом на вчора, чотири регіони України демонстрували показники "помаранчевої" зони адаптивного карантину.

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