Вчені назвали регіони України з найзагрозливішою СOVID-ситуацією

У трьох областях України помітно погіршилася ситуація із захворюваністю на коронавірус. Суттєво ускладнилася ситуація у багатьох регіонах Півдня та Сходу країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз НАН.
Наразі найзагрозливіша ситуація у Чернівецькій області, де кількість зайнятих ліжок зрівнялася з рівнем минулого піку.
Крім того, ситуація помітно ускладнилася в Харківській і Луганській областях.
Раніше повідомлялося, що в Україні три області мають високі ризики потрапляння у "червону" зону карантину.
Нагадаємо, станом на вчора, чотири регіони України демонстрували показники "помаранчевої" зони адаптивного карантину.