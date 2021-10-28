До сих пор все другие экзопланеты были обнаружены в Млечном Пути, и большинство из них были найдены на расстоянии менее 3 тысяч световых лет от Земли.

Недавно обнаруженная возможная экзопланета в галактике Водоворот находится на расстоянии около 28 млн световых лет - в тысячи раз дальше, чем те, что находятся в Млечном Пути.

Исследователи считают, что размер этой экзопланеты близок к Сатурну и она вращается вокруг нейтронной звезды или черной дыры на расстоянии примерно вдвое большем, чем расстояние от Сатурна до Солнца.

Однако ученые пока не могут подтвердить, что кандидат действительно является первой планетой, обнаруженной за пределами галактики Млечный Путь. Одной из проблем является то, что планете требуется около 70 лет, чтобы снова пройти перед звездой, то есть в ближайшее время увидеть затмение от нее не удастся.

Фото: Ученые NASA обнаружили первую возможную планету за пределами нашей галактики (nasa.gov)