Досі всі інші екзопланети були виявлені в Чумацькому Шляху, і більшість з них були знайдені на відстані менше ніж 3 тисяч світлових років Від Землі.

Нещодавно виявлена можлива екзопланета в галактиці вир знаходиться на відстані близько 28 млн світлових років - в тисячі разів далі, ніж ті, що знаходяться в Чумацькому Шляху.

Дослідники вважають, що розмір цієї екзопланети близький до Сатурна і вона обертається навколо нейтронної зірки або чорної діри на відстані приблизно вдвічі більшій, ніж відстань від Сатурна до Сонця.

Однак вчені поки не можуть підтвердити, що кандидат дійсно є першою планетою, виявленою за межами галактики Чумацький Шлях. Однією з проблем є те, що планеті потрібно близько 70 років, щоб знову пройти перед зіркою, тобто найближчим часом побачити затемнення від неї не вдасться.

Фото: Вчені NASA виявили першу можливу планету за межами нашої галактики (nasa.gov)