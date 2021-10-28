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Вчені NASA виявили першу можливу планету за межами нашої галактики

Автор: Валерія Поліщук

Телескоп Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA), ймовірно, виявив першу в історії планету за межами нашої галактики Чумацький Шлях. Можливу екзопланету знайшли в спіральній галактиці вир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу NASA.

Досі всі інші екзопланети були виявлені в Чумацькому Шляху, і більшість з них були знайдені на відстані менше ніж 3 тисяч світлових років Від Землі.

Нещодавно виявлена можлива екзопланета в галактиці вир знаходиться на відстані близько 28 млн світлових років - в тисячі разів далі, ніж ті, що знаходяться в Чумацькому Шляху.

Дослідники вважають, що розмір цієї екзопланети близький до Сатурна і вона обертається навколо нейтронної зірки або чорної діри на відстані приблизно вдвічі більшій, ніж відстань від Сатурна до Сонця.

Однак вчені поки не можуть підтвердити, що кандидат дійсно є першою планетою, виявленою за межами галактики Чумацький Шлях. Однією з проблем є те, що планеті потрібно близько 70 років, щоб знову пройти перед зіркою, тобто найближчим часом побачити затемнення від неї не вдасться.

Фото: Вчені NASA виявили першу можливу планету за межами нашої галактики (nasa.gov)

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NASA