Ученые в Лондоне оценили эффективность карантина в борьбе с коронавирусом

Ученые оценили 5 сценариев карантина из-за коронавируса
Эпидемиологи из Имперского колледжа в Лондоне оценили эффективность карантина для сдерживания коронавируса. Исследование опубликовано на сайте организации.
Разработаны 5 сценариев:
В исследовании говорится, что разные комбинации этих методов приводят всего к двум сценариям. В первом сценарии меры помогут замедлить распространение инфекции, но не смогут остановить полностью ее распространение. В этом случае эпидемия достигнет пика в течение трех-четырех месяцев. Для этого сценария достаточно сочетания домашней изоляции больных и членов их семей, а также социального дистанцирования пожилых людей.
Во втором сценарии распространение заболевания прерывается почти полностью. Однако спустя некоторое время после отмены строгих мер карантина коронавирус может вернуться. Вторая вспышка COVID-19 в этом случае может прийтись на следующую зиму. Во втором сценарии требуется применение всех вышеперечисленных мер, включая изоляцию всего населения.
Напомним, Минздрав разработал новый алгоритм действий в случае распространения коронавируса на территории Украины.
Также Минздрав Украины не исключает введения мер реагирования в случае массового распространения коронавируса на территории страны.