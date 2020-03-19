Вчені в Лондоні оцінили ефективність карантину в боротьбі з коронавірусом

Вчені оцінили 5 сценаріїв карантину через коронавірус
Епідеміологи з Імперського коледжу в Лондоні оцінили ефективність карантину для стримування коронавірусу. Дослідження опубліковано на сайті організації.
Розроблено 5 сценаріїв:
У дослідженні говориться, що різні комбінації цих методів призводять лише до двох сценаріїв. У першому сценарії заходи допоможуть уповільнити поширення інфекції, але не зможуть повністю зупинити її поширення. У цьому випадку епідемія досягне піку протягом трьох-чотирьох місяців. Для цього сценарію досить поєднання домашньої ізоляції хворих і членів їх сімей, а також соціального дистанціювання літніх людей.
У другому сценарії поширення захворювання припиняється майже повністю. Однак через деякий час після скасування суворих заходів карантину коронавірус може повернутися. Другий спалах COVID-19 в цьому випадку може припасти на наступну зиму. У другому сценарії потрібно застосування всіх перерахованих вище заходів, включаючи ізоляцію всього населення.
Нагадаємо, МОЗ розробив новий алгоритм дій в разі поширення коронавірусу на території України.
Також МОЗ України не виключає введення заходів реагування в разі масового розповсюдження коронавірусу на території країни.