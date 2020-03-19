Вчені в Лондоні оцінили ефективність карантину в боротьбі з коронавірусом

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вчені оцінили 5 сценаріїв карантину через коронавірус

Епідеміологи з Імперського коледжу в Лондоні оцінили ефективність карантину для стримування коронавірусу. Дослідження опубліковано на сайті організації.

Розроблено 5 сценаріїв:

домашня ізоляція окремих хворих - коли люди з симптомами захворювання (кашлем або лихоманкою) залишаються вдома протягом тижня після появи симптомів;

- коли люди з симптомами захворювання (кашлем або лихоманкою) залишаються вдома протягом тижня після появи симптомів; домашній карантин - коли всі члени сім'ї, в якій є випадки захворювання, залишаються вдома протягом 14 днів після появи симптомів;

- коли всі члени сім'ї, в якій є випадки захворювання, залишаються вдома протягом 14 днів після появи симптомів; соціальне дистанціювання - скорочення контактів всіх людей поза будинком, школи або робочого місця;

- скорочення контактів всіх людей поза будинком, школи або робочого місця; соціальне дистанціювання для населення старше 70 років - коли обмеження соціальних контактів зачіпає тільки літніх людей, які піддаються найбільшому ризику тяжких захворювань;

- коли обмеження соціальних контактів зачіпає тільки літніх людей, які піддаються найбільшому ризику тяжких захворювань; закриття шкіл і університетів

У дослідженні говориться, що різні комбінації цих методів призводять лише до двох сценаріїв. У першому сценарії заходи допоможуть уповільнити поширення інфекції, але не зможуть повністю зупинити її поширення. У цьому випадку епідемія досягне піку протягом трьох-чотирьох місяців. Для цього сценарію досить поєднання домашньої ізоляції хворих і членів їх сімей, а також соціального дистанціювання літніх людей.

У другому сценарії поширення захворювання припиняється майже повністю. Однак через деякий час після скасування суворих заходів карантину коронавірус може повернутися. Другий спалах COVID-19 в цьому випадку може припасти на наступну зиму. У другому сценарії потрібно застосування всіх перерахованих вище заходів, включаючи ізоляцію всього населення.

Нагадаємо, МОЗ розробив новий алгоритм дій в разі поширення коронавірусу на території України.

Також МОЗ України не виключає введення заходів реагування в разі масового розповсюдження коронавірусу на території країни.