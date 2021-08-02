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В учениях Rapid Trident-2021 примут участие около 6 тысяч военных из 15 стран

Автор: Дмитрий Кузнецов

К участию в международных учениях Rapid Trident-2021, которые пройдут в сентябре в Львовской области, планируется привлечь около 6 тысяч военных из 15 стран. В ходе маневров впервые проведут батальонные тактические тренировки с боевой стрельбой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Отмечается, что в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного прошла конференция по планированию украинско-американских командно-штабных учений с привлечением войск Rapid Trident-2021.

Как отметил руководитель учений, замкомандующего войсками оперативного командования "Восток" бригадный генерал Вячеслав Клочков, к участию в Rapid Trident-2021 планируется привлечь около 6 тысяч военнослужащих из 15 стран.

На конференции также отмечалось, что особенностью Rapid Trident-2021 станет объединение маневров с общим сценарием командно-штабных учений "Объединенные усилия-2021".

Впервые в истории Rapid Trident будут проводить батальонные тактические учения многонациональных подразделений с боевой стрельбой. "Во время них запланированы совместные прыжки украинских и американских десантников из самолета военно-транспортной авиации США С-130", - отметил руководитель группы планирования маневров полковник Виталий Негоденко.

Rapid Trident - это ежегодные украинско-американские учения. Проводятся на Яворивском полигоне Львовской области. В 2021 году они начнутся 20 сентября и продлятся до 1 октября.

В Rapid Trident-2019 принимали участие более 3,6 тысячи военных из 14 стран. В 2020 году количество военнослужащих в маневрах превысило 4 тысячи человек.

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Министерство обороны УкраиныЛьвовучения