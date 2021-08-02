В учениях Rapid Trident-2021 примут участие около 6 тысяч военных из 15 стран

Отмечается, что в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного прошла конференция по планированию украинско-американских командно-штабных учений с привлечением войск Rapid Trident-2021.

Как отметил руководитель учений, замкомандующего войсками оперативного командования "Восток" бригадный генерал Вячеслав Клочков, к участию в Rapid Trident-2021 планируется привлечь около 6 тысяч военнослужащих из 15 стран.

На конференции также отмечалось, что особенностью Rapid Trident-2021 станет объединение маневров с общим сценарием командно-штабных учений "Объединенные усилия-2021".

Впервые в истории Rapid Trident будут проводить батальонные тактические учения многонациональных подразделений с боевой стрельбой. "Во время них запланированы совместные прыжки украинских и американских десантников из самолета военно-транспортной авиации США С-130", - отметил руководитель группы планирования маневров полковник Виталий Негоденко.