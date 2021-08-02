В учениях Rapid Trident-2021 примут участие около 6 тысяч военных из 15 стран

К участию в международных учениях Rapid Trident-2021, которые пройдут в сентябре в Львовской области, планируется привлечь около 6 тысяч военных из 15 стран. В ходе маневров впервые проведут батальонные тактические тренировки с боевой стрельбой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.
Отмечается, что в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного прошла конференция по планированию украинско-американских командно-штабных учений с привлечением войск Rapid Trident-2021.
Как отметил руководитель учений, замкомандующего войсками оперативного командования "Восток" бригадный генерал Вячеслав Клочков, к участию в Rapid Trident-2021 планируется привлечь около 6 тысяч военнослужащих из 15 стран.
На конференции также отмечалось, что особенностью Rapid Trident-2021 станет объединение маневров с общим сценарием командно-штабных учений "Объединенные усилия-2021".
Впервые в истории Rapid Trident будут проводить батальонные тактические учения многонациональных подразделений с боевой стрельбой. "Во время них запланированы совместные прыжки украинских и американских десантников из самолета военно-транспортной авиации США С-130", - отметил руководитель группы планирования маневров полковник Виталий Негоденко.
Rapid Trident - это ежегодные украинско-американские учения. Проводятся на Яворивском полигоне Львовской области. В 2021 году они начнутся 20 сентября и продлятся до 1 октября.
В Rapid Trident-2019 принимали участие более 3,6 тысячи военных из 14 стран. В 2020 году количество военнослужащих в маневрах превысило 4 тысячи человек.