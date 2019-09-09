В учениях Rapid Trident-2019 примут участие 3,6 тыс. украинских военных

В пятницу, 13 сентября в Международном центре миротворчества и безопасности начнутся двухнедельные международные учения Rapid Trident-2019, в которых примут участие более 3600 украинских военнослужащих и 600 единиц техники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Отмечается, что кроме подразделений Украины и США, согласование на участие в Rapid Trident-2019 прислали оборонные ведомства Великобритании, Канады, Грузии, Литвы, Турции, Молдовы, Болгарии, Польши, Румынии.

"Крупнейший военный контингент будет задействован от Вооруженных Сил Украины. "Боевое ядро" будут составлять военнослужащие 10-й отдельной горно-штурмовой бригады оперативного командования "Запад". Эта воинская часть была сформирована уже во время боевых действий на Донбассе. Все пехотинцы, которые планируются к участию в военных маневрах, имеют реальный боевой опыт. Также участие в Rapid Trident-2019 примут подразделение Национальной гвардии Украины и отдельные подразделения других силовых структур государства", - говорится в сообщении.

Согласно сценарию, украинские воины и воинские подразделения стран-партнеров будут учиться противодействовать вооруженной агрессии в условиях гибридной войны. За время учений военнослужащие отработают ряд задач боевого, логистического и гуманитарного характера. Обучение продлится до 28 сентября.

Напомним, украинские морские пехотинцы в Румынии примут участие во второй части учения Platinum Eagle-2019. Во время учений предусмотрено проведение дневных боевых стрельб с использованием стрелкового оружия, а также отработка элементов маневрирования и контратаки в составе многонациональной батальонной тактической группы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что боевики на Донбассе отрабатывают активные наступательные действия. Как сообщила разведка Минобороны, для отработки наступательных действий на неподконтрольную территорию Донбасса из РФ с начала сентября ввезено более 4 тыс. тонн горючего. Также возросла интенсивность поставок материально-технических средств и имущества военного назначения.

