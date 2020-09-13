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Учения Славянское братство-2020: Россия отправляет в Беларусь военных и технику

Москва, Воскресенье 13 сентября 2020 11:59
Учения Славянское братство-2020: Россия отправляет в Беларусь военных и технику
Фото: российские военные (gazeta.ru)
Автор: Максим Зайченко

Около 300 российских военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники отправятся в Беларусь. Они должны принять участие в военных учениях Славянское братство-2020, в которых также участвует Беларусь.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Совместные тактические учения белорусских и российских военных Славянское братство пройдут с 14 по 25 сентября на полигоне "Брестский" в Беларуси.

"Всего в учениях будет задействовано около 300 российских военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники. В ходе маневров десантники двух стран отработают взаимодействие и слаженность при выполнении тактических задач. Российские военные будут доставлены на место проведения маневров железнодорожным транспортом", - говорится в сообщении.

Эти учения проходят ежегодно на территориях стран-участниц. В 2019 году маневры проходили в Сербии. В 2020 году Сербия отказалась от учений из-за ультиматума ЕС.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия подготовила силовиков для отправки в Беларусь для урегулирования конфликта. В Кремле тогда заявили, что этот резерв состоит из соединений, которые смогут помешать "экстремистским действиям" в Беларуси.

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