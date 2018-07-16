Навчання "Сі Бриз 2018" сприяють сумісності ВМС України із флотами членів НАТО

Такі спільні навчання сприяють і відродженню військово-морського потенціалу України

Навчання "Сі Бриз 2018" сприяють досягненню сумісності Військово-морських сил України із флотами країн-членів Північноатлантичного альянсу. Про це заявив голова держави Петро Порошенко у своєму Twitter.

Він підкреслив, що такі спільні навчання сприяють і відродженню військово-морського потенціалу України.

"Безумовно, такі спільні навчання, як "Сі Бриз-2018", сприяють досягненню ВМС України сумісності із флотами держав-членів НАТО та відродженню військово-морського потенціалу нашої держави. Дякую нашим партнерам за чітку підтримку України у стримуванні російської агресії", - сказав президент.

Нагадаємо, Порошенко назвав напруженою військово-стратегічну обстановку в Чорноморському регіоні. Він підкреслив різке зростання ескалації напруги в регіоні.

За словами президента, Російська Федерація на незаконно окупованій території різко збільшила свої військові угруповання. Зокрема, вперше там розміщена ударна авіація, новітні ракетні комплекси, зенітні комплекси.