Навчання "Сі Бриз 2018" сприяють сумісності ВМС України із флотами членів НАТО

Новини Політика 16.07.2018 - 13:36
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Такі спільні навчання сприяють і відродженню військово-морського потенціалу України

Навчання "Сі Бриз 2018" сприяють досягненню сумісності Військово-морських сил України із флотами країн-членів Північноатлантичного альянсу. Про це заявив голова держави Петро Порошенко у своєму Twitter.

Він підкреслив, що такі спільні навчання сприяють і відродженню військово-морського потенціалу України.

Навчання &quot;Сі Бриз 2018&quot; сприяють сумісності ВМС України із флотами членів НАТО

"Безумовно, такі спільні навчання, як "Сі Бриз-2018", сприяють досягненню ВМС України сумісності із флотами держав-членів НАТО та відродженню військово-морського потенціалу нашої держави. Дякую нашим партнерам за чітку підтримку України у стримуванні російської агресії", - сказав президент.

Нагадаємо, Порошенко назвав напруженою військово-стратегічну обстановку в Чорноморському регіоні. Він підкреслив різке зростання ескалації напруги в регіоні.

За словами президента, Російська Федерація на незаконно окупованій території різко збільшила свої військові угруповання. Зокрема, вперше там розміщена ударна авіація, новітні ракетні комплекси, зенітні комплекси.

Порошенко не виключає військові атаки РФ на Маріуполь Порошенко назвав напруженою військово-стратегічну обстановка в Чорноморському регіоні
Теги:  НАТО,  Порошенко Петро,  учения,  Sea Breeze  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС