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Ракетный эсминец США движется в Черное море

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Пятница 25 июня 2021 21:00
Ракетный эсминец США движется в Черное море Фото: Ракетный эсминец США движется в Черное море (twitter.com/USApoRusski)
Автор: РБК-Украина

Ракетный эсминец USS Ross готовится к заходу в Черное море. Он будет участвовать в учениях Sea Breeze-2021.

Об этом говорится в сообщении в Twitter Шестого флота ВМС США.

"USS Ross совершит свой международный транзит через проливы (Дарданеллы и Босфор, - ред.) в северном направлении 26 июня 2021 года для участия в 21-ых по счету учениях Sea Breeze. Корабль движется из Военно-морской базы Суда-Бей, Греция, и в настоящее время находится в Средиземном море", - говорится в сообщении.

Предстоящие маневры будут включать морские операции, наземную фазу, водолазные операции, морские учения по перехвату, противовоздушную оборону, компоненту специальных операций, противолодочную войну и поисково-спасательные операции.

Напомним, сегодня ракетный эсминец США USS Laboon покинул акваторию Черного моря.

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