Учения на "Мрии". Спасатели провели "эвакуацию" на самом большом в мире самолете

Отмечается, что теоретические и практические занятия были разделены на несколько этапов.

Во время первого этапа спасатели проводили осмотр самолета.

"Спасателям рассказали и показали особенности конструкции самолета АН 225 "Мрия", аварийные люки и выходы, места расположения первичных средств пожаротушения", - говорится в сообщении.

Во время второго этапа спасатели отработали экстренную эвакуацию бортинженеров с помощью надувного трапа через аварийные люки самолета, а также эвакуацию летного экипажа через запасные эвакуационные выходы непосредственно из кабины самолета.

"Также с помощью пожарной выдвижной лестницы было отработано один из способов открывания самолета извне в случае возникновения чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Фото: учения на "Мрии" (facebook.com/MNS.GOV.UA)