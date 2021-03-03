Навчання на "Мрії". Рятувальники провели "евакуацію" на найбільшому в світі літаку

Наголошується, що теоретичні та практичні заняття були розділені на кілька етапів.

Під час першого етапу рятувальники проводили огляд літака.

"Рятувальникам розповіли і показали особливості конструкції літака АН 225 "Мрія", аварійні люки і виходи, місця розташування первинних засобів пожежогасіння", - йдеться в повідомленні.

Під час другого етапу рятувальники відпрацювали екстрену евакуацію бортінженерів з допомогою надувного трапу через аварійні люки літака, а також евакуацію льотного екіпажу через запасні евакуаційні виходи безпосередньо з кабіни літака.

"Також за допомогою висувної пожежної драбини було відпрацьовано один зі способів відкривання літака ззовні у разі виникнення надзвичайної ситуації", - йдеться в повідомленні.

Фото: навчання на "Мрії" (facebook.com/MNS.GOV.UA)