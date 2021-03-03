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Навчання на "Мрії". Рятувальники провели "евакуацію" на найбільшому в світі літаку

Автор: РБК-Україна

У середу, 3 березня, у Києві рятувальники разом з представниками служби льотного складу провели спільні навчання на літаку АН 225 "Мрія". Зокрема, відпрацьовувалися дій щодо вивчення особливостей ліквідації надзвичайної ситуації на повітряних судах.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Facebook.

Наголошується, що теоретичні та практичні заняття були розділені на кілька етапів.

Під час першого етапу рятувальники проводили огляд літака.

"Рятувальникам розповіли і показали особливості конструкції літака АН 225 "Мрія", аварійні люки і виходи, місця розташування первинних засобів пожежогасіння", - йдеться в повідомленні.

Під час другого етапу рятувальники відпрацювали екстрену евакуацію бортінженерів з допомогою надувного трапу через аварійні люки літака, а також евакуацію льотного екіпажу через запасні евакуаційні виходи безпосередньо з кабіни літака.

"Також за допомогою висувної пожежної драбини було відпрацьовано один зі способів відкривання літака ззовні у разі виникнення надзвичайної ситуації", - йдеться в повідомленні.

Фото: навчання на "Мрії" (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Раніше повідомлялося, що український уряд планував запропонувати компаніям-розробникам вакцини послуги літака "Мрія". Кабмін розраховує, що це дозволить прискорити отримання вакцини Україною.

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Новини України евакуаціяМрияДСНС
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